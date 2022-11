Il risotto di nonna Faustina: si prepara con lo speck e un ingrediente che proprio non ti aspetti

Il risotto di nonna Faustina è una vera delizia: si prepara con lo speck e un altro ingrediente che proprio non ti aspetti. Guarda qua!

Hai voglia di cucinare un bel risotto, ma non ti va di servire la solita ricetta con i funghi, la salsiccia o lo zafferano? Allora sei capitato nel posto giusto.

Quest’oggi, infatti, vogliamo proprio svelarti una preparazione ricca di gusto fatta con lo speck ed un altro ingrediente a dir poco inaspettato. Si tratta del risotto di nonna Faustina, una vera squisitezza! Quando scoprirai come si prepara non riuscirai proprio a crederci. Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo il procedimento passo dopo passo. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Il risotto di nonna Faustina: si prepara con lo speck e un ingrediente

Hai mai assaggiato il risotto di nonna Faustina? Molto probabilmente no, perché si tratta di una ricetta di famiglia fatta con lo speck e un altro ingrediente. Ognuno di noi, infatti, conserva nel proprio cuore i piatti dell’infanzia ed i profumi di casa. Ma ora bando alle ciance e scopriamo questa ricetta a dir poco fenomenale. Quando l’avrai provata non la vorrai lasciare più perché è davvero buonissima. Dai un’occhiata alla lista della spesa e poi segui il procedimento alla lettera.

Ingredienti:

320 grammi di riso Carnaroli;

1 litro di brodo vegetale;

120 grammi di speck;

50 grammi di burro;

1 scalogno;

100 grammi di vino bianco;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

2 mele;

1/2 limone;

sale;

pepe;

rosmarino;

olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Come di sicuro avrai capito dalla lista della spesa, il risotto di nonna Faustina si fa con lo speck e la mela. Insomma, un vero capolavoro! Ma ora facciamo un passo indietro e partiamo dall’inizio. Per prima cosa, taglia lo speck a dadini e poi pela le mele e riducile a cubetti. Man mano che le tagli, mettile in una bacinella d’acqua con del succo di mezzo limone per evitare che si anneriscano.

A questo punto, prepara il soffritto come metà burro e lo scalogno tritato e dopo qualche istante fai tostare il riso. Quando questo sarà diventato traslucido, sfumalo con il vino bianco e poi aggiungi il brodo vegetale un poco alla volta, a mano a mano che vedrai asciugarsi i liquidi. Continua così fino ad ultimare la cottura e, in un pentolino a parte, fai rosolare lo speck e le mele con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Quando mancheranno circa 3 minuti alla fine della cottura, aggiungi infine il condimento al riso. Non ti resterà, quindi, che mantecarlo con burro, parmigiano grattugiato ed una grattata di pepe nero ed il gioco è fatto. Il risotto di nonna Faustina è pronto per essere servito. Di sicuro ti farà impazzire fin dal primo assaggio!