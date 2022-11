Ti basta metterla in freezer per 15 minuti e risciacquare: tornerà pulitissima, come nuova; un trucchetto super efficace che non tutti conoscono.

Ammettiamolo: pulire non piace quasi a nessuno. Nonostante per qualcuno possa risultare rilassante, occuparsi delle pulizie della casa non è propriamente l’attività più divertente. È, però, un’attività di fondamentale importanza, poiché vivere in una ambiente pulito ed igienizzato è piacevole oltre che sano. Come fare, quindi, per semplificare le faccende domestiche e risparmiare tempo e fatica?

In nostro aiuto, fortunatamente, ci sono diversi metodi e trucchetti, che ci aiutano a risolvere una moltitudine di problemi regalandoci risultati ottimali. Nello specifico, oggi ci dedichiamo alla pulizia di uno strumento molto utilizzato in cucina e, di conseguenza, molto sporco. Pulirlo nel dettaglio, alla perfezione, non è semplice ma con questa ‘strategia’ farai subito: tutto quello che devi fare è mettere questo oggetto nel freezer per 10/ 15 minuti e poi risciacquare con acqua calda. Non potrai fare più a meno di questo metodo velocissimo: ecco come procedere.

In freezer per 15 minuti e sarà pulitissima: un rimedio veloce a cui non saprai rinunciare

Ci sono alcuni metodi ‘alternativi’ di fare le pulizie che non tutti conoscono ma che, una volta scoperti, ti rivoluzionano la vita. Perché non l’ho fatto prima? È proprio quello che continuerai a ripeterti dopo aver scoperto questo metodo veloce, ed assolutamente efficace, per lavare alla perfezione un utensile immancabile nelle nostre cucine. Di cosa parliamo?

Della grattugia, uno strumento utilissimo per ridurre in briciole e striscioline diversi tipi di alimenti, primo tra tutti il formaggio. Per la maggior parte costruite in metallo, sono tra gli utensili più utilizzati tra i fornelli, durante la preparazione delle pietanze, ma anche a tavola: chi sa dire di no ad una nevicata di formaggio sulla pasta al sugo? Proprio per questo, però, è uno degli utensili che sporchiamo più spesso e, che, quindi, necessita di un’accurata pulizia. Lavarla a mano, insieme ai piatti, non è sempre un’ottima scelta, poiché la maggior parte dello sporco andrà via, ma non sarà semplice eliminare tutti i residui di cibo che si infilano nei buchetti della grattugia. Cosa fare quindi?

È a questo punto che entra in gioco il nostro caro congelatore! Forse non lo sai ma, quando vorrai lavarla, ti basterà mettere la grattugia nel freezer per circa 15 minuti, per poi sciacquarla per bene con acqua calda corrente. L’utensile risulterà pulitissimo, con zero residui di cibo e super sgrassato: un rimedio velocissimo che ti farà risparmiare fatica e ti risolve un problema ‘casalingo’ con cui spesso devi fare i conti.

E tu, conoscevi questo rimedio di pulizia alternativo e super efficace? Da oggi puoi grattugiare a più non posso senza preoccuparti della pulizia. Provare per credere!