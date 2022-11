Soffice come poche e cioccolatosa: di questa torta non resterà nemmeno una briciola, è così golosa che tutti vorranno fare il bis

Se decidiamo di preparare un dolce che faccia felice tutta la famiglia non possiamo non provare questa ricetta. Per quale motivo? Perché è golosa, semplicissima e soprattutto irresistibile, adatta a tutti. Perfetta anche per chi non ha proprio dimestichezza con i fornelli. Cioccolatosa e soffice come poche: di questa torta non resterà nemmeno una briciola, squisita!

La sua dolcezza è insuperabile e la sua morbidezza fuori dal comune: si scioglie in bocca e non ha bisogno di creme o confetture con cui farcirla perché già da sola è una squisitezza. Scommettiamo che tutti faranno a gara per accaparrarsi l’ultima fetta, resistere è proprio impossibile, possiamo assicurarvelo. Mettiamo subito al lavoro per realizzare questa torta favolosa.

Cioccolatosa e soffice, da sciogliere il cuore: di questa torta non resterà una briciola

Vediamo cosa andremo ad usare per prepararla:

130 grammi di farina;

30 grammi di cacao amaro;

150 grammi di zucchero;

50 grammi di burro;

2 uova;

100 grammi di latte;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

30 grammi di scaglie di cioccolato fondente;

zucchero a velo quanto basta.

Per prima cosa ricordate di utilizzare i prodotti a temperatura ambiente in modo che si amalgamino più facilmente. Riversate il latte in un tegame e scaldatelo leggermente, quindi unite il burro e lasciate fondere amalgamando i due composti. Spegnete la fiamma e tenete da parte.

In una ciotola rompete le uova e montatele utilizzando le fruste elettriche insieme allo zucchero. Accorpate quindi la farina e il lievito setacciati insieme e poi il cacao amaro. Dividete ora la crema ottenuta in due recipienti più piccoli. Ad uno dei due uniamo il latte caldo misto a burro e inglobiamo servendoci sempre delle fruste. Andiamo quindi ad unire i due composti riversando a cucchiaiate la crema rimasta nella seconda ciotola in quella con il latte.

Cerchiamo, in questa fase, di non smontare il composto. Non rimane che aggiungere le scaglie di cioccolato e distribuire con l’aiuto di una spatola. Procediamo ad imburrare uno stampo per torte e poi ad infarinarlo o, in alternativa, foderiamolo con la carta da forno. Riversiamo la crema ottenuta e con una spatola livelliamola per bene. Pronti a cuocere! Mettiamo in forno a 180 gradi in modalità statica e lasciamo cuocere per circa mezz’ora. Regolatevi voi stessi se occorre qualche minuto extra. Aspettate che sia fredda per tirarla fuori dallo stampo, lasciatela quindi intiepidire prima nel forno aperto e poi a temperatura. Possiamo ora cospargere con lo zucchero a velo e tagliare. Squisita, irresistibile e golosissima. Un morso e ve ne innamorerete, non c’è storia, è una ricetta semplicissima ma dal sapore eccezionale: non ne avrete mai abbastanza.