Fedez ha cambiato di nuovo look, cosa ha fatto stavolta: “Ora assomiglio ai miei figli”

Fedez ha cambiato di nuovo look, ecco che cosa ha fatto stavolta: “Ora assomiglio ai miei figli”. Le immagini sono imperdibili.

Oltre a seguirlo sui social, lo stiamo vedendo impegnato come giudice ad X Factor. Stiamo parlando proprio di lui, del rapper Fedez.

Quest’anno, infatti, il cantante dopo una lunga assenza è tornato a far parte di uno dei talent show più amati di sempre, occupandosi quindi di ciò che sa fare meglio: la musica. Ad ogni modo, avete già visto il nuovo look? Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire di che cosa stiamo parlando. Guardate un po’ qua le sue ultime foto: di sicuro non riuscirete a credere ai vostri occhi!

La partecipazione ad X Factor

Da quanto abbiamo visto nel corso delle prime puntate dei live, il cantante non ha di certo perso la sua tradizionale verve e sta dimostrando una nuova maturità sia dal punto di vista umano che professionale. Ricordiamo, infatti, che è stato proprio lui nel 2014 a portare alla vittoria il cantante Lorenzo Fragola. Chi sa se anche quest’anno trionferà sui suoi colleghi ed avversari…

Fedez ha cambiato di nuovo look: “Ora assomiglio ai miei figli”

Seguito tanto sui social quanto sul piccolo schermo, Fedez è certamente uno dei cantanti e dei personaggi televisivi più amati del momento. Lui e la moglie Chiara Ferragni sono fra l’altro sempre al centro del gossip e sono soliti condividere ogni attimo della propria vita privata e lavorativa con i loro fan. Del resto, anche i figli Leone e Vittoria sono ormai diventati delle piccole celebrità!

Ma avete dato un’occhiata al profilo Instagram del rapper negli ultimi giorni? Tra le foto più recenti ce n’è, di fatto, una che rivela un incredibile cambio look. “Ora assomiglio ai miei figli” ha scritto il cantante a commento dell’immagine. Guardate un po’ qua con i vostri occhi: davvero pazzesco!

Ebbene, Fedez si è fatto biondo! Avete capito bene, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiare un taglio a spazzola biondo ossigenato. Non è, però, la prima volta che il rapper sorprende tutti con un simile cambiamento. Come certo ricorderete, anche nel 2019 si era tinto i capelli di platino con qualche sfumatura di rosa. E voi, che cosa ne pensate?

Ciò che è certo è che con questo look Fedez somiglia ancora di più ai suoi figli, entrambi biondi naturali. I fan dal canto loro sembrano aver gradito la trasformazione del proprio beniamino tanto che hanno sommerso la foto con tantissimi commenti positivi. Potremmo quindi dire un ‘colpo di testa’ ben riuscito!