Lo abbiamo tutti in casa ed è perfetto per pulire il ferro da stiro: solo poche gocce e tornerà come nuovo!

Lo abbiamo tutti in casa ed è un prodotto perfetto per pulire il ferro da stiro: bastano solo poche gocce e tornerà come nuovo!

Stirare è sicuramente una delle attività più noiose che si possano svolgere in casa. Ad ogni modo, per rendere tutto più semplice esistono tantissimi trucchetti a cui è possibile ricorrere.

Quest’oggi, però, vogliamo occuparci di un altro aspetto connesso a questa faccenda domestica, vale a dire la pulizia del ferro da stiro. Non bisogna, infatti, sottovalutare che anche questo utilissimo strumento necessita di alcune ‘cure’ particolari, altrimenti potrebbe funzionare male o addirittura rompersi prima del tempo.

Se, quindi, vuoi evitare che ciò possa accadere anche a te devi adottare questo semplice, ma allo stesso tempo efficace accorgimento. Versa al suo interno questo prodotto che hai già in casa ed il risultato finale sarà a dir poco sorprendente. Ecco di che cosa si tratta.

Lo abbiamo tutti in casa ed è perfetto per pulire il ferro da stiro

Pulire il ferro da stiro regolarmente è molto importante, poiché al suo interno può formarsi il tanto temuto calcare che, a sua volta, rende più difficoltosa la stiratura e può perfino macchiare i capi irreparabilmente. Se, quindi, vuoi evitare questo spiacevole inconveniente devi versare nel ferro da stiro questo prodotto super economico che hai già in casa. Hai capito di che cosa si tratta? Ebbene sì, dell’aceto.

Basta aggiungerne qualche goccia nell’acqua, versare il mix nella caldaia, lasciare agire qualche ora o, meglio ancora, per tutta la notte ed il tuo ferro tornerà come nuovo. Per accelerare il processo si può anche riscaldare il ferro da stiro e far uscire il vapore. Ripeti, poi, l’operazione solo con l’acqua per eliminare ogni traccia di aceto ed il gioco è fatto. Facile, non è vero? Ma non finisce qua perché per una corretta manutenzione bisogna occuparsi anche della piastra. Vediamo subito in che modo.

Come pulire la piastra

Per una pulizia approfondita del ferro da stiro, oltre ad eliminare il calcare, suo acerrimo nemico, è necessario anche lavare la piastra. Per farlo possiamo utilizzare altri due prodotti di uso quotidiano: il succo di limone ed il bicarbonato di sodio.

Mischiandoli insieme otterremo infatti un detergente naturale dalla potente funzione sbiancante e disincrostante. Una volta quindi preparato il mix, aggiungi anche un po’ d’acqua calda ed applica la miscela sulla piastra del ferro da stiro aiutandoti con una spugnetta. Risciacqua, infine, il tutto e lascia asciugare. Quando avrai eseguito tutti questi passaggi noterai subito che il tuo ferro da stiro sarà più liscio e lucente. Praticamente come nuovo!