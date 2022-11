Risotto allo zafferano: è il preferito di grandi e piccini, ma in pochi conoscono il segreto per averlo perfetto. Così cambia tutto!

Il risotto allo zafferano è un piatto tipico della cucina milanese molto amato da grandi e piccini. Semplice, ma allo stesso tempo gustoso ed accattivante per via del suo colore giallo acceso, è una ricetta a dir poco pazzesca.

Non sempre, però, il risultato finale è quello desiderato perché, al contrario di quanto si possa pensare, preparare un buon risotto non è poi così facile. Se, poi, vuoi farlo con lo zafferano devi assolutamente conoscere questo segreto. Solo così potrai portare in tavola un primo perfetto.

Risotto allo zafferano: ecco svelato il segreto per averlo perfetto

Forse potrà sembrare semplice da preparare, ma in realtà per fare il risotto allo zafferano perfetto è bene non soltanto seguire la ricetta alla lettera, ma fare anche attenzione ad un passaggio ben preciso. Il segreto, infatti, per ottenere un risultato stupefacente è soltanto questo. Fai come ti dico e di sicuro non te ne pentirai! Prima, però, diamo un’occhiata alla lista della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

320 grammi di riso Carnaroli;

1 litro di brodo vegetale;

2 cucchiaini di zafferano in pistilli;

1/2 cipolla;

1 bicchiere di vino bianco secco;

80 grammi di burro;

80 grammi di parmigiano grattugiato;

sale;

olio extravergine d’oliva;

pepe nero (facoltativo).

Preparazione

Per preparare un risotto allo zafferano perfetto che piaccia sia ai grandi che ai piccini devi assolutamente conoscere questo segreto. Usa lo zafferano in pistilli. Inoltre, prima di iniziare a realizzare la ricetta, bisogna eseguire questo passaggio ben preciso. Versa i pistilli in una tazzina d’acqua tiepida e mescola con un cucchiaino. Lascia tutto in infusione per una notte e poi prepara il tuo piatto. Trascorso il tempo necessario, potrai finalmente metterti ai fornelli.

Prepara, quindi, il brodo vegetale e metti sul fuoco una pentola antiaderente con dell’olio extravergine d’oliva e mezza cipolla tritata. Dopodiché, lascia soffriggere e poi aggiungi il riso per farlo tostare ben bene. Dopo qualche istante, sfuma tutto con il vino bianco ed aggiungi il brodo un poco alla volta, man mano che i liquidi si saranno asciugati. Continua così fino al termine della cottura ed unisci, infine, l’acqua con lo zafferano precedentemente filtrata. Mescola bene e vai a mantecare con burro e parmigiano grattugiato.

Se serve insaporisci il tutto con un pizzico di sale e se ti piace puoi aggiungere anche una grattata di pepe nero. Non ti resterà, dunque, che impiattare con qualche pistillo al centro ed il gioco è fatto. A questo punto, il tuo risotto allo zafferano perfetto sarà pronto da gustare. Una bontà indescrivibile!