Se fai la lavatrice in questi orari risparmi tantissimo in bolletta: cambia subito abitudine e riduci notevolmente i consumi.

Risparmiare è sempre stato importante ma in questo periodo diventa di fondamentale importanza. I prezzi sono in continuo aumento in ogni ambito produttivo e, in particolare, attraverso le bollette arrivano delle vere e proprie stangate a gran parte delle famiglie italiane. Per questo motivo, ridurre gli sprechi e i consumi in casa è un consiglio da seguire assolutamente e, per farlo, ti bastano poche e semplici mosse, da mettere in atto ogni giorno. Anche quando fai la lavatrice!

La lavatrice è, infatti, uno degli elettrodomestici che consuma di più tra quelli che abbiamo in casa e utilizzarla nel modo corretto ti aiuterà a consumare meno e, quindi, a ridurre notevolmente la tua bolletta. Proprio così, non dovrai rinunciare ad utilizzare la lavatrice per lavare i tuoi capi, bensì seguire alcune semplici regole che ti permetteranno di spendere molto meno, alleggerendo la bolletta. Il segreto sta negli orari in cui azioni questo elettrodomestico!

Gli orari migliori per fare la lavatrice: così si risparmia tantissimo in bolletta

Risparmiare facendo la lavatrice? Sembra impossibile ma si può. Seguendo alcuni piccoli accorgimenti potrai ridurre notevolmente i consumi di energia in casa, evitando alcuni errori che ti fanno sprecare tantissimo. La strategie numero uno, tra le più efficaci, è quella legata agli orari in cui utilizzare questo elettrodomestico: se azioni la lavatrice in fasce orarie specifiche risparmierai moltissimo rispetto ad altri momenti della giornata. Di cosa parliamo?

Nello specifico, sono state individuate tre fasce orarie F1, F2 ed F3: la prima riguarda il periodo tra il lunedì e il venerdì, dalle ore 8 alle ore 19; la seconda tra il lunedì e il venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23; la terza fascia comprende i periodo dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 7, la domenica e nei giorni di festività nazionali ed è la fascia in cui si può risparmiare di più rispetto alle altre. Basandoci su queste macro categorie, è stato dimostrato che il periodo più conveniente per azionare la lavatrice è quello a cavallo tra la fascia F2 e la F3; la prima, invece, è quella da evitare maggiormente, poiché è il momento in cui la richiesta è più alta. Nelle altre due fasce la richiesta è minore ed i risparmi più alti.

In linea di massima, se devi fare la lavatrice ma non riesci ad ‘incastrarla’ nei giorni o nelle fasce giuste, cerca di ricordare che è sempre più conveniente farla nei weekend e nei giorni festivi e, soprattutto, negli orari serali. Segui queste piccole regole e vedrai che la differenza si noterà: provare per credere!