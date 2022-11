Se ti sei accorto che in frigo hai delle uova scadute non buttarle via: puoi riutilizzarle così

Se ti sei accorto che in frigorifero hai delle uova scadute non buttarle via: puoi riutilizzarle così. Non ci avevi mai pensato prima!

Hai aperto il frigorifero e ti sei accorto di avere delle uova scadute? Non buttarle via, perché anche se non sono più commestibili puoi riutilizzarle così.

Forse potrà sembrarti strano, ma possono essere riciclate in tantissimi modi diversi, tutti molto utili. Sei curioso di saperne subito di più? Allora non ti resta che continuare a leggere il nostro articolo e mettere in pratica questi semplici, ma efficaci consigli. Quando vedrai ciò che stiamo per fare resterai di sicuro a bocca aperta!

Se ti sei accorto che in frigo hai delle uova scadute non buttarle via

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, buttare via le uova scadute è un gravissimo errore. Sì, perché nonostante non possano più essere mangiate, possono rivelarsi una risorsa preziosissima in tantissimi altri contesti. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così. Guarda un po’ con i tuoi stessi occhi: di sicuro non ci avevi mai pensato prima d’ora! Ma adesso bando alle ciance e scopriamo tutti gli usi alternativi delle uova scadute.

Puoi riutilizzarle così

Se in frigorifero ti sono avanzate delle uova e ti sei accorto di non poterle più cucinare poiché sono scadute sappi che puoi riciclarle in tantissimi modi alternativi, uno più utile dell’altro. Ancora non riesci a crederci? Allora dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e segui i nostri consigli. In questo modo, non solo scoprirai qualcosa di nuovo, ma potrai anche ridurre gli sprechi in cucina. Insomma, come si suol dire, potrai prendere due picconi con una fava! Ecco che cosa puoi fare:

realizzare un impacco per i capelli: sbatti il tuorlo e mettilo sui capelli. Questo semplice gesto ti permetterà di nutrire e rafforzare la chioma. Dopo 20 minuti risciacqua con acqua tiepida e procedi con lo shampoo.

preparare una maschera per il viso: separa l'albume dal tuorlo e mischia quest'ultimo con del succo di limone e dell'olio extravergine d'oliva. Mescola bene ed applica il mix sul tuo viso. Lascia agire per circa 15 minuti e, trascorso il tempo necessario, risciacqua il tutto ed il gioco è fatto. Con l'aggiunta di un po' di zucchero otterrai un ottimo scrub naturale;

attenuare le occhiaie: applica il tuorlo sbattuto nella zona circostante gli occhi e massaggia delicatamente per 5 minuti. Risciacqua tutto e poi metti un po' di crema;

pulire oggetti in pelle: monta a neve l'albume e passalo su scarpe e borse in pelle aiutandoti con una spugnetta morbida. Così facendo, eliminerai ogni macchia;

fare un concime naturale: rompi le uova direttamente nel vaso con dentro le tue piante e queste trarranno grande beneficio.

Ebbene, ora che sai come puoi riutilizzare le uova scadute di sicuro non le butterai più via!