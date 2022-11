Addio maniglie dell’amore: aggiungi questi cibi nella tua dieta, sono dei perfetti brucia grassi. Vedrai subito la differenza!

Le maniglie dell’amore sono l’incubo di tutte le donne e non solo! Sempre pronte a spuntare fuori dai pantaloni o ad attirare l’attenzione sui fianchi. Ma niente paura, perché per eliminarle basta davvero poco. Anche se, per dirla tutta, un po’ di morbidezza non guasta mai!

Ad ogni modo, non tutti sanno che sarebbe sufficiente inserire all’interno della propria dieta alcuni cibi che funzionano come dei perfetti brucia grassi. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere e lo scoprirai.

Addio maniglie dell’amore

Come sappiamo, per essere sempre in forma e in perfetta salute in primo luogo bisogna fare attenzione all’alimentazione. Prima, però, di intraprendere qualsiasi dieta specifica è sempre bene consultare uno specialista. Ad ogni modo, per chi semplicemente vuole eliminare le cosiddette maniglie dell’amore basta adottare qualche semplice accorgimento ed il gioco è fatto.

Oltre ad eliminare i cibi grassi e ricchi di zuccheri, le bevande gasate e gli alcolici, bisognerebbe poi cercare di bere almeno due litri d’acqua al giorno, in modo da drenare i liquidi in eccesso. Infine, sarebbe buona abitudine praticare attività fisica regolarmente, concentrandosi proprio su quegli esercizi che lavorano sui fianchi, come ad esempio gli addominali obliqui da terra o i piegamenti laterali con dei pesetti da in piedi.

Ma non finisce qua, perché per eliminare qualche chiletto di troppo è possibile inserire all’interno della propria dieta questi alimenti brucia grassi. Guarda un po’ di che cosa stiamo parlando.

Cibi brucia grassi

Noi tutti sappiamo che alcuni cibi più di altri sono in grado di favorire il dimagrimento. In generale, possiamo dire che mangiare regolarmente frutta e verdura è un’ottima abitudine in questo senso. Così come variare il più possibile i pasti, evitando di combinare insieme i carboidrati. Ad ogni modo, per eliminare le cosiddette maniglie dell’amore puoi ricorrere a questi cibi brucia grassi:

sedano: contiene 14 calorie per 100 grammi di prodotto. Inoltre, è ricco di acqua, fibre e vitamine ed è quindi ideale per chi vuole perdere peso;

contiene 14 calorie per 100 grammi di prodotto. Inoltre, è ricco di acqua, fibre e vitamine ed è quindi ideale per chi vuole perdere peso; cetriolo: conta 16 calorie e, in particolare, la sua boccia è ricchissima di sostanze nutritive che favoriscono la digestione;

conta 16 calorie e, in particolare, la sua boccia è ricchissima di sostanze nutritive che favoriscono la digestione; pere: hanno un elevato apporto di fibre, vitamine e sali minerali, in più hanno un notevole potere saziante;

hanno un elevato apporto di fibre, vitamine e sali minerali, in più hanno un notevole potere saziante; fragole: secondo un recente studio condotto dall’Università di Harvard questo frutto aiuterebbe a perdere peso;

secondo un recente studio condotto dall’Università di Harvard questo frutto aiuterebbe a perdere peso; fiocchi d’avena: sono ricchi di fibra e vitamina A e B. Inoltre, contengono moltissimi sali minerali come fosforo, ferro, calcio, zinco e potassio;

sono ricchi di fibra e vitamina A e B. Inoltre, contengono moltissimi sali minerali come fosforo, ferro, calcio, zinco e potassio; avocado: vanta delle ottime proprietà digestive e funge da astringente. Contiene vitamine, fibre, sali minerali come calcio e potassio e i cosiddetti grassi buoni che riducono la presenza del colesterolo nel sangue;

vanta delle ottime proprietà digestive e funge da astringente. Contiene vitamine, fibre, sali minerali come calcio e potassio e i cosiddetti grassi buoni che riducono la presenza del colesterolo nel sangue; cereali integrali: sono ricchi di fibre e di vitamine, inoltre favoriscono le regolari attività intestinali, tengono sotto controllo il peso e riducono il colesterolo.

Un’altra dritta: cominciando la giornata con una colazione a base di fiocchi d’avena, cereali integrali ed avocado ti sentirai sazio e pieno di energia fino al pasto successivo.