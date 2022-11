Come si crea un sondaggio su Whatsapp? La nuova funzione che piace a tutti

Vi siete mai chiesti come sia possibile creare un sondaggio su Whatsapp? Questa nuova funzione dell’app piace davvero a tutti.

Per quanto Whatsapp sia una delle applicazioni più usate e scaricate degli ultimi anni, non si può affatto dire che questa sia rimasta uguale al passato. Ogni giorno, infatti, l’applicazione di messaggistica istantanea presenta aggiornamenti e nuove funzioni che fanno completamente perdere la testa a tutti. Avete visto, infatti, cosa è stato recentemente introdotto? Non solo è ritornata di ‘moda’ una funzione già attiva, poi scomparsa, ma è stata introdotto la possibilità di fare un sondaggio coi nostri contatti?

Avete presente quando le influencer interrogano su Instagram i loro followers con degli sfiziosi sondaggi? Con un semplice tocco sullo schermo, i loro fan più accaniti hanno la possibilità di esprimere il loro parere su un outfit, sulla scelta del make up e molto altro. Si tratta, quindi, di una funzione che rende ancora più diretto il contatto col pubblico social, ma che fa anche parecchio divertire.

Se vi dicessimo che anche Whatsapp ha introdotto questa funzione? Sono diversi, infatti, quegli utenti che hanno notato l’opzione di creare un sondaggio coi proprio contatti sull’applicazione e che già ne usufruiscono. Siete curiosi di sapere anche voi come si fa? Proseguite con la lettura, non ve ne pentirete!

Come creare un sondaggio su Whatsapp? È semplicissimo: ti servono davvero poche mosse

Una novità davvero incredibile, quella introdotta in questo ultimo aggiornamento da Whatsapp e che sta raccogliendo sempre più consensi. Parliamo della possibilità di creare un sondaggio sia all’interno di un gruppo a cui siamo iscritti e sia con un contatto singolo. Davvero incredibile, non trovate? Non possiamo assolutamente darvi torto! Vi assicuriamo, però, che abbiamo appena provato anche noi a farlo con alcuni dei nostri contatti telefonici e ci siamo divertiti davvero tantissimo.

Sappiamo molto bene cosa vi state domandando: com’è possibile creare un sondaggio su Whatsapp? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa, ma vi anticipiamo che attualmente non sappiamo se questa possibilità sia estesa a tutti oppure noi. Certo, iOS già concede questa nuova funzione a tutti i suoi fruitori, ma non ci è dato sapere se anche Android lo fa. In ogni caso, state tranquilli: si tratta di giorni!

Volete anche voi fare un sondaggio su Whatsapp? Ecco i passaggi da seguire:

Andate nella chat in cui volete fare questo sondaggio;

Cliccate sul simbolo della graffetta e scegliete l’opzione ‘sondaggio’;

Inserite la domanda e le opzioni: quest’ultime devono essere minimo 2 e massimo 12.

Se avete seguito alla perfezione questi passaggi, il vostro sondaggio è online! Come si vedono le risposte degli utenti? È semplicissimo: in basso al sondaggio c’è l’opzione ‘dettaglio’, cliccate lì e saprete tutto quello che vorrete.

Provateci anche voi e vi assicuriamo che vi divertirete davvero parecchio.