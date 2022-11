La novità introdotta da Whatsapp fa esultare tutti gli utenti: adesso sarà possibile farlo

Quest’ultima novità introdotta da Whatsapp fa esultare davvero tutti i suoi utenti: solo adesso sarà possibile farlo, finalmente.

Non solo è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata, ma Whatsapp è anche tra quelle che – giorno dopo giorno – offre degli aggiornamenti pazzeschi. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stata introdotta un’ulteriore novità, che ha fatto immediatamente esultare tutti i suoi utenti. Si tratta, in realtà, di un’opzione che era già attiva e che poi, da un momento all’altra, è completamente scomparsa.

Adesso sì che tutti gli utenti di Whatsapp possono finalmente esultare! Dopo l’ultimo aggiornamento che ha portato con sé una novità clamorosa, ne arriva un’altra altrettanto pazzesca! Si tratta di un’opzione che, come dicevamo precedentemente, già esisteva in precedenza e che era considerata da tantissimi utenti dell’applicazione super utilissima. Si può chiaramente immaginare, quindi, la loro reazione quando si sono accorti che questa è ritornata a farsi viva e, soprattutto, ad essere utilizzata.

Da adesso potrete dire ‘addio’ a bigliettini sparsi per casa o promemoria, ci pensa Whatspp a rendervi tutto più semplice e concreto. Siete curiosi, però, di sapere di quale novità stiamo proprio parlando? Scopriamolo insieme.

L’ultima novità di Whatsapp è davvero incredibile e fa esultare tutti: pazzesco!

Se questo aggiornamento in via di sperimentazione fa esultare tutti, non possiamo fare a meno di dirvi quanto questa ultima novità di Whatsapp ha fatto letteralmente impazzire di gioia tutti. Si tratta, come dicevamo poco fa, di qualcosa che era stato già messo alla ‘mercè’ dei suoi fruitori e che, poi, era sparito da un momento all’altro. Adesso non solo sembrerebbe essere ritornato sui telefoni di ognuno di noi, ma addirittura sembrerebbe essere destinato per sempre. Insomma, una grandissima notizia! Scopriamo insieme di che cosa parliamo!

Anche voi eravate soliti creare della conversazioni da soli? Tantissimi utenti di Whatsapp avevano l’abitudine di aprire una chat con loro stessi per appuntarsi e tenersi a mente quello che – per via della vita frenetica che facciamo – erano soliti dimenticarsi. Se inizialmente, però, questa opzione era stata data solo ai possessori di smartphone con iOS, adesso sembrerebbe che la cerchia si sia estesa a tutti.

Non solo coloro che hanno iOS, quindi, potranno nuovamente godere di questa possibilità ed opportunità, ma anche quelli che hanno smartphone col sistema Android si sono aggiunti a questo ‘mondo’. Come possiamo rintracciare il nostro numero? La risposta è semplicissima: andate nella lista contatti di Whatsapp e cercate o il vostro nome oppure ‘Tu’, cliccate sopra ed il gioco è fatto. In questo modo, potrete iniziare a parlare da soli!

Cosa aspettate? Correte subito a creare anche voi la conversazione con voi stessi e vi assicuriamo che non vi dimenticherete mai più nulla! Fantastico, non trovate?