Niente più ‘confusione’ nelle chat di Whatsapp: arriva un aggiornamento fantastico

Whatsapp continua a migliorare le sue funzionalità e il nuovo aggiornamento disponibile prossimamente risolverà un problema molto comune.

Se Whatsapp ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare è perché ci ha dato la possibilità di farlo in modo ancora più veloce rispetto ai vecchi sms. Innanzitutto, a cambiare totalmente lo scenario è stata la forma di conversazioni che hanno assunto i nostri messaggi e poi la possibilità di chattare in gruppi di parecchie persone.

Un ottimo stratagemma per coloro che devono scambiarsi comunicazioni importanti di lavoro con i colleghi o altri tipi di informazioni con parenti, amici, compagni di squadra o palestra. Anzi, diciamo che talvolta si fa anche un abuso di questa possibilità, creando chat per argomenti abbastanza superflui.

Ad ogni modo, visto che ormai i gruppi Whatsapp sono all’ordine del giorno e ciascuno di noi ne utilizza almeno tre o quattro, è bene conoscere in anticipo l’ultimo aggiornamento dell’app di cui potremmo usufruire a breve. Vediamo quindi cosa potrebbe cambiare prossimamente nel modo di interagire con i nostri contatti.

L’aggiornamento di Whatsapp che nessuno si aspettava: arriva la soluzione ad un fastidioso problema

Le chat di gruppo sono sicuramente utili ma, per loro stessa natura, possono facilmente generare confusione e pasticci vari. Di recente vi abbiamo infatti parlato di un’altra funzione da conoscere assolutamente per evitare appunto di crearne una se dovete inviare lo stesso messaggio a più persone. Oppure, via abbiamo spiegato come fare in modo di non essere disturbati dai suoni delle decine di messaggi che ricevete ogni giorno.

Per ovviare ad un altro di questi inconvenienti, Mark Zuckerberg ha già pronta un’idea, che al momento è in fase di sperimentazione. Sul sito Webetainfo si legge in cosa consiste il futuro aggiornamento dell’app beta di iOS, finora in fase di perfezionamento su WhatsApp Desktop beta. In pratica, ogni membro della conversazione apparirà con la sua foto del profilo accanto ai messaggi che invierà nella chat. Per quanto riguarda l’app desktop beta, la foto del profilo dei partecipanti verrà mostrata quando si riceve un messaggio.

Questo agevolerà la fluidità della conversazione in quanto aiuterà a riconoscere subito i mittenti dei messaggi che riceviamo e con i quali interagiamo. Ma cosa succede se l’utente non ha una foto profilo di Whatsapp, oppure questa non è visibile a tutti gli altri membri per una questione di impostazioni della privacy? In questo caso, vedremo l’icona del profilo predefinito dell’utente.

Al momento non è dato sapere quando la nuova funzione sarà effettiva per tutti gli utenti dell’app, ma non si può negare che si tratti di una facilitazione non da poco.

Anche voi siete tra i tantissimi che chattano in gruppo?