Sei impegnato e ti arrivano di continuo messaggi Whatsapp: è questo il trucco che fa al caso tuo

Questo trucco Whatsapp sicuramente fa al caso tuo! Provaci anche tu e risolverai per sempre un fastidiosissimo problema con l’applicazione.

Tutti vanno matti per Whatsapp! Completamente gratuita su tutti gli smartphone, l’applicazione di messaggistica istantanea non solo è tra le più scaricate, ma anche tra le più utilizzate. D’altra parte, chi è che non sfrutta la possibilità di restare in contatto con i propri familiari, fidanzati e fidanzate, parenti ed amici in modo immediato? Decisamente nessuno!

Per quanto Whatsapp continui ad essere un’applicazione amatissima e conosciuta da tutti, non si può fare a meno di sottolineare quanto sia ancora un mondo ‘sconosciuto’. Avreste mai immaginato, ad esempio, che ci fosse un trucchetto per velocizzare e tenere a portata di mano la chat di quella persona con cui chattiamo più spesso durante la giornata? Noi assolutamente no, ma da quando l’abbiamo scoperto non abbiamo potuto fare a meno di provarla. Stavolta, però, vogliamo parlare di un altro trucco di Whatsapp che permette di risolvere un ennesimo fastidiosissimo problema! Vi è mai capitato di essere impegnato ma di sentire spesso il suono dei messaggi che arrivano? Con questo metodo dirai ‘addio’ a questa rottura: provaci anche tu!

Questo trucco di Whatsapp ti svolterà letteralmente la vita: provaci anche tu!

Chi l’avrebbe mai detto che Whatsapp ti dava la possibilità di chattare con qualcuno senza mostrarti online! È questa una delle opzione del nuovo aggiornamento che l’applicazione di messaggistica istantanea ha messo a disposizione dei suoi utenti da qualche giorno. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti! Facendo una scelta di quegli utenti a cui non si vuole notizia di sé oppure impostando velocemente i termini della privacy, è possibile attivare questa opzione in quattro e quattr’otto. Davvero incredibile, non c’è che dire! Altrettanto impressionante, però, è quest’altro trucco di cui dispone l’amatissima applicazione.

Senza alcun dubbio, sarà capitato a tutti di aver perso letteralmente le staffe quando una persona ha continuato a mandarci messaggi di continuo nonostante gli avessimo detto che eravamo impegnati. Sapete, però, che adesso in poi è possibile ridurre lo stress per questa cattiva abitudine dei nostri amici? Se anche voi, infatti, non volete essere assolutamente disturbati dai continui messaggi quando siete impegnati al pc, non dovete fare altro che ‘silenziare’ la conversazione o, addirittura, segnalare la chat come ‘non letta’. In questo modo, i messaggi non saranno visti con la spunta blu e voi avrete la possibilità di recuperarli quando volete.

Com’è possibile attivare quest’opzione? La risposta è semplicissima: cliccate sulla conversazione desiderata, tenuto premuto e cliccata sulla scritta ‘segna come non letta’. In questo modo, non avrete più problemi del genere.

Davvero clamoroso questo trucco messo a disposizione da Whatsapp, vero? Come darvi torto! Noi adesso che l’abbiamo scoperto corriamo ad attivarlo con quelle conversazioni più ‘fastidiose’. Lo farete anche voi? Ve lo consigliamo vivamente!