Il Pan di Spagna non ti verrà mai alto e soffice se non fai attenzione a questi errori: risultato garantito

Il Pan di Spagna non ti verrà mai alto e soffice se non fai attenzione a questi errori: segui i nostri consigli, il risultato è garantito!

Si tratta di una delle preparazioni base della pasticceria ed è anche un elemento fondamentale per preparare tantissime torte di compleanno. Stiamo parlando del Pan di Spagna.

Per quanto, però, possa sembrare una preparazione semplice, in realtà nasconde una serie di insidie. In particolare, se continui a fare questi errori non potrai mai realizzare un Pan di Spagna alto e soffice come un letto di piume. Fai molta attenzione a ciò che stiamo per dirti ed il risultato finale sarà garantito al cento per cento. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Per preparare un Pan di Spagna alto e soffice come mai prima d’ora devi assolutamente evitare di commettere alcuni errori ben precisi. Prima, però, di svelare ogni dettaglio ripassiamo brevemente la ricetta. Ecco di che cosa avrai bisogno:

4 uova;

150 grammi di zucchero;

150 grammi di farina 00;

scorza di limone grattugiata;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Una volta reperito tutto il necessario, per fare un ottimo Pan di Spagna non basta soltanto seguire la ricetta alla lettera, ma bisogna anche fare attenzione a non commettere alcuni gravissimi errori. Sei curioso di saperne subito di più? Allora continua a leggere il nostro articolo di oggi e non te ne pentirai.

Per prima cosa, devi montare le uova intere con lo zucchero, un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. L’importante, però, è che le uova siano a temperatura ambiente, altrimenti non riuscirai ad ottenere la giusta consistenza. A questo punto, aggiungi al composto la farina un poco alla volta e continua a mescolare, questa volta con l’aiuto di una spatola in silicone così da non smontare il tutto. Se, invece, usassi le fruste elettriche andresti a commettere un errore, in quanto il movimento risulterebbe poco delicato.

Un altro dettaglio a cui è bene prestare la massima attenzione è accendere il forno a 170 gradi fin dall’inizio della preparazione. Eseguiti tutti questi passaggi, potrai finalmente imburrare ed infarinare uno stampo circolare, partendo dai lati e non dal centro per evitare che si formi la fastidiosissima ‘montagnetta’.

Inforna, infine, a 170 gradi in forno statico per circa 30-35 minuti e, trascorso il tempo necessario, fai la prova dello stuzzicadenti per sapere se il tuo Pan di Spagna è cotto. In tal caso, tiralo fuori ed usalo per le tue ricette. Un ultimo consiglio: non aprire lo sportello del forno prima che sia passata mezz’ora o rischieresti di rovinare il risultato finale.