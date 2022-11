Il sale diventa il tuo migliore alleato nelle pulizie: ecco come usarlo, tutto molto facile e veloce; i trucchetti di cui non potrai fare più a meno.

Un ingrediente di cui non possiamo fare a meno in cucina: serve per preparare e dare sapore a praticamente ogni pietanza ed è alla base di ogni ricetta. Ma forse non tutti sanno che il sale fa parte di quella vasta schiera di ingredienti culinari che si trasformano in validissimi alleati nelle pulizie di casa. Un vero e proprio ‘jolly’ per tutti coloro che amano pulire casa con metodi naturali, i cosiddetti rimedi della nonna, senza dover per forza ricorrere a prodotti chimici e decisamente più aggressivi.

Il sale è proprio uno di questi ‘amici’ delle pulizie che ti risolve diversi problemi casalinghi: un rimedio naturale davvero potentissimo. Se sei curiosa di scoprire cosa puoi fare con questo ingrediente, sei nel posto giusto!

Fare le pulizie col sale: un ingrediente che ti risolve diversi problemi

Ottimo in cucina ma non solo, il sale ti risolve una grande quantità di problemi casalinghi, avendo un potere pulente molto elevato. Un ingrediente naturale tra i più utilizzati in casa perché presenta tantissimi usi alternativi, veloci e super efficaci. Te e sveliamo alcuni che ti cambieranno la vita e che potrai mettere in atto in ogni angolo della casa, dalla cucina alla camera da letto, fino ai bagni.

Partiamo con uno degli usi più comuni, il lavaggio dei pavimenti. Unendo una manciata di sale all’acqua, otterrai una soluzione perfetta per pulire le tue superfici, che risulteranno lucide e super smacchiate. Per le fughe, puoi preparare una pasta con acqua calda e sale ed aiutarti con uno spazzolino da denti: torneranno come nuove! Ma non è finita qui!

Il sale è perfetto anche per combattere l’umidità dei tuoi ambienti, come fare? Metti del sale grosso in dei sacchetti e riponili nelle tue camere: è perfetto anche negli armadi e, oltre all’umidità, assorbirà anche i cattivi odori. Un vero e proprio sogno. Come un sogno sarà vedere l’argento brillare dopo aver utilizzato il sale.

Anche per pulire gioielli, posate e qualsiasi oggetto in argento, infatti, puoi servirti del magico sale. Fai così: prendi una ciotola o bacinella ( grande a seconda della dimensione dei tuoi oggetti), rivestila con carta alluminio e aggiungi del sale grosso e acqua bollente. A questo punto inserisci i tuoi oggetti in argento e lasciali in ammollo per almeno un’ora. Resterai letteralmente sconvolta dal risultato ottenuto grazie al sale, che elimina le ossidazioni: una brillantezza mai vista!

Smacchiante, deumidificante, antimuffa, deodorante… il sale è tutto questo e ancora di più! Non limitarti ad utilizzarlo solo in cucina e lasciati aiutare nelle pulizie da questo ingrediente dai mille usi.