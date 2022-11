Ti servono limone e olio d’oliva: non per preparare un condimento, ma per un vecchio rimedio della nonna eccezionale!

Non ci rendiamo conto, troppo spesso, di quanto portentosi siano tutti quegli ingredienti che siamo abituati ad usare solo ed esclusivamente in cucina. Eppure basterebbe conoscerli a fondo per rimanere sorpresi dalla loro proprietà incredibili. Limone ed olio d’oliva: non è un condimento, ma un vecchio rimedio della nonna eccezionale.

Due ingredienti di uso comune che di solito teniamo sempre a casa, tra frigo e dispensa. Li utilizziamo, infatti, per insaporire e arricchire i nostri piatti, sughi, dolci e vari. Oggi, però, non vogliamo parlarvi del loro impiego in cucina, ma di come servirvene come base per un rimedio della nonna davvero incredibile. Scommettiamo che molti di noi non avrebbero mai immaginato che olio e limone fossero tanto preziosi!

Un vecchio rimedio della nonna a base di olio e limone: resterai stupito

Ogni giorno, tra i mille impegni e la cura della casa, la cucina, il lavoro e la famiglia, il tempo da dedicare a noi stessi si riduce drasticamente. Per questo, spesso, finiamo per trascurare alcuni dettagli che riteniamo poco importanti. E, poi, ammettiamolo: quando si può risparmiare preferiamo evitare di spendere soldi per qualcosa di cui pensiamo di poter fare a meno.

E se vi dicessimo che c’è un modo per coccolarci senza bisogno di mettere mano al portafogli? Oggi vi spiegheremo, infatti, come sfruttare questi due ingredienti in modo furbo ed efficace: ci avevate mai pensato?

Arriviamo al sodo, di sicuro sarete curiosi. Dovete sapere che olio e limone sono due preziosissimi alleati di bellezza. Sia per quanto riguarda la salute di pelle e capelli, che per quella delle nostre unghie! Quante volte trascuriamo le mani perché non abbiamo il tempo di mettere lo smalto o andare dall’estetista?

Ebbene, non ce ne sarà bisogno! Se vogliamo che crescano forti e sane tutto ciò che ci serve sono questi due ingredienti. Come dobbiamo usarli? Semplice e veloce. Realizziamo un miscuglio di olio e limone che andremo poi a spalmare sulle unghia, massaggiandole a lungo, cuticole comprese. Lasciamo quindi in posa una decina di minuti poi possiamo risciacquare il tutto e usare la solita crema idratante.

Oltre a proteggere e rinforzare l’unghia, sbiancarla ed evitare che si spezzi, questa “miscela” ci ammorbidirà anche la pelle, soprattutto in inverno, quando il freddo le secca in modo particolare. Possiamo ripetere questo metodo una volta alla settimana per ottenere dei risultati davvero straordinari.

Lo avreste mai immaginato? E pensare che non abbiamo speso nemmeno un soldo, è bastato aprire la dispensa: pochi minuti da dedicare a noi stessi per una coccola di bellezza economica ma efficace.