Mai più mani screpolate d’inverno: prova questa crema fai da te e noterai subito grosse differenze

Con questa crema fai da te ti sbarazzerai per sempre delle mani screpolate d’inverno: provaci anche tu e noterai subito delle grosse differenze.

Non solo una pila di panni da asciugare – anche se proprio recentemente vi abbiamo spiegato come rendere il bucato asciutto senza asciugatrice – ma anche le mani screpolate rappresentano uno degli inconvenienti più comuni dell’inverno. Cosa occorre fare per rimediare immediatamente a questo imprevisto?

Se anche voi siete soliti avere le mani screpolate e, in casi estremi, sanguinanti durante l’inverno, non potete non provare questa crema fai da te che abbiamo appena scoperto. È vero, in commercio che ne esistono tantissime ed alcune di esse fanno dei veri e propri miracoli, ma se ne volete una a costo zero vi consigliamo questa che stiamo per dirvi.

Avete provato di tutto per le vostre mani screpolate ma non siete mai riusciti a risolvere per sempre il problema? Vi consigliamo vivamente questa crema fai da te che abbiamo appena scoperto! Si crea direttamente in casa, ovviamente, ed ha degli effetti davvero immediati. Seguite alla lettera tutto ciò che vi diremo e vi assicuriamo che noterete subito delle grosse differenze.

Per le mani screpolate d’inverno prova questa crema fai da te: il risultato sarà pazzesco

Se anche tu sei alla ricerca di una crema che ti faccia dire ‘addio’ alle mani screpolate d’inverno, hai scelto proprio l’articolo che fa per te. Di seguito, infatti, non solo ti diremo cosa ti occorre per creare questo unguento fai da te direttamente a casa tua, ma anche come fare. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Avere le mani screpolate d’inverno, è un vero e proprio must di questa stagione. Se in molti, però, credono che si tratti solo di una questione estetica e che le persone tendono a rimediare a questo inconveniente solo per evitare ‘brutte figure’ in pubblico, in tantissimi sanno che non è affatto così. Oltre a rappresentare un imprevisto non piacevole alla vista, soprattutto quando si tratta di mani curate, c’è da dire che le screpolature causate da freddo e pioggia possono causare anche molto dolore.

Com’è possibile, quindi, rimediare a tutto questo? Per creare una crema fai da te, ti occorrono:

1 cucchiaino di miele;

½ limone;

2 cucchiaino di olio di cocco.

Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di tutti ingredienti naturali, che insieme formano una vera e propria bomba per le mani screpolate.

Versate in un piccolo contenitore i 2 cucchiaini di olio di cocco;

Aggiungeteci il miele e il limone;

Girate a più non posso fino a fare amalgamare perfettamente il composto;

Creata una bella consistenza, iniziate a passare la vostra crema su tutte le mani.

Adesso potete davvero dire ‘bye bye’ alle mani screpolate!

Provateci anche voi e vedrete che con questa crema fai da te avrete trovato la soluzione alle vostre mani screpolate!