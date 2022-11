“Mi aiuta l’analista”: mamma single, la famosa attrice racconta le sue difficoltà; le sue parole non sono passate inosservate.

È una delle attrici più amate e talentuose del nostro Paese e, in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, si è raccontata a cuore aperto, parlando anche delle difficoltà della sua condizione di mamma single. Un’intervista nella quale ha parlato di come è cambiata la sua vita con la maternità, arrivata otto anni fa.

L’attrice, non vivendo col padre del bambino, ammette di chiedere consiglio al suo analista se ha qualche dubbio sul bambino o sul suo ruolo da genitore. In seguito, le sue dichiarazioni nel dettaglio.

La famosa attrice, mamma single, confessa: “Se ho dubbi chiedo all’analista”

“Da un lato mi sento molto più forte: se mi guardo indietro vedo lo sforzo e l’amore che ho tirato fuori verso questo piccolo estraneo. Dall’altro sono più fragile: ho paura di non esserci quando gli può capitare qualcosa”. Con queste parole, Caterina Guzzanti parla di come la maternità abbia influito sul suo carattere, cambiando alcuni aspetti di lei. Maternità che la famosa attrice e comica sta vivendo da sola, essendo terminata la storia d’amore col padre del suo bambino, Walter, di cui si sa molto poco. Nel novembre del 2014 è nato il piccolo Elio, che oggi ha otto anni, e che ha preso il nome dal prozio di Caterina, ex ministro della Salute, scomparso proprio mentre l’attrice era in dolce attesa: “Ho pensato che un Elio andava e uno veniva”.

Al Corriere, l’attrice e comica ha rivelato di rivolgersi all’analista se ha dei dubbi, non vivendo con il padre del bambino: “Chiedo al mio analista, per fortuna, perché mi fa vedere che so cosa devo fare e che devo piantarla di mettere in dubbio le mie certezze”. La Guzzanti racconta di aver iniziato un percorso terapeutico anche in passato, senza però portarlo avanti. Finché non ha deciso di chiedere aiuto, essendo una mamma single: “Pensavo di fargli un sacco di domande su come fare con mio figlio e invece mi sono ritrovata a rispondere a un sacco di domande sulla bambina che è in me”.

Nel corso dell’intervista, l’attrice e comica ha parlato anche della sua famiglia e del rapporto con i suoi fratelli, Corrado e Sabina, ai quali è legatissima: con Corrado ha trascorso più tempo da bambina perché la sorella è andata via di casa presto. E, a proposito di Corrado, Caterina racconta un aneddoto che le è rimasto impresso, tra i tanti ricordi felici insieme: “Una sera lo costrinsi a uscire per farmi portare in un deposito dell’Atac ed entrare dentro un autobus parcheggiato. Io ero una bambina. È stata una fuga d’amore meravigliosa”