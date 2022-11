Sai perché tutti stanno mettendo delle bucce di patata nelle bottiglie? Il motivo ti lascerà di stucco

Sai perché tutti stanno mettendo delle bucce di patata nelle bottiglie? Il motivo ti lascerà sicuramente di stucco. Dai subito un’occhiata!

Di sicuro potrà sembrarti strano, ma sul web è pieno di gente che sta mettendo delle semplici bucce di patata all’interno delle bottiglie di vetro. Sai a che cosa serve questo gesto apparentemente così bizzarro?

Si tratta di un astuto stratagemma per risolvere un problema molto comune e allo stesso tempo decisamente fastidioso. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scoprilo tu stesso! Quando vedrai ciò che stiamo per mostrarti non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Resterai senza dubbi di stucco.

Alcuni usi alternativi

Come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, buttare via le bucce di patata è un grosso spreco. Questo perché si tratta di una risorsa preziosissima che può trovare nuova vita in tantissimi altri modi diversi. Per esempio, con questi semplici ‘scarti’ puoi:

fare delle chips: come ben sai le bucce di patata sono commestibili, basta lavarle ben bene ed utilizzarle per fare delle chips fritte o al forno;

come ben sai le bucce di patata sono commestibili, basta lavarle ben bene ed utilizzarle per fare delle chips fritte o al forno; preparare una frittata: anziché farla con le patate usa direttamente le bucce;

anziché farla con le patate usa direttamente le bucce; lucidare i metalli: basta sfregarle sulle superfici interessate ed il gioco è fatto;

basta sfregarle sulle superfici interessate ed il gioco è fatto; eliminare calcare e ruggine: sfregale dove serve ed usale al posto dei prodotti chimici;

sfregale dove serve ed usale al posto dei prodotti chimici; fare una maschera di bellezza: mettile sul viso per circa 10 minuti, in questo modo sfrutterai le proprietà emolliente e nutrienti della buccia. Fanno molto bene anche alle occhiaie;

mettile sul viso per circa 10 minuti, in questo modo sfrutterai le proprietà emolliente e nutrienti della buccia. Fanno molto bene anche alle occhiaie; preparare un impacco per i capelli: trita le bucce e prepara un impacco. È l’ideale soprattutto per i capelli scuri;

trita le bucce e prepara un impacco. È l’ideale soprattutto per i capelli scuri; realizzare un concime fai da te: lasciale essiccare e poi tritale. Ti basterà aggiungerle alla terra e le tue piante ne trarranno grande beneficio.

Insomma, come avrai potuto notare oltre che in cucina sono utilissime in tanti altri settori.

Sai perché tutti stanno mettendo delle bucce di patata nelle bottiglie?

Al di là degli usi alternativi sopra elencati, cerchiamo ora di capire perché tutti stanno mettendo le bucce di patata all’interno delle bottiglie di vetro. Quando lo scoprirai non riuscirai a credere ai tuoi occhi! In pratica, questo semplice stratagemma ti aiuterà a pulire l’interno delle bottiglie e a ridar loro lucentezza.

Spesso, infatti, con il passare del tempo queste tendono ad opacizzarsi, ma se ci metterai dentro delle bucce di patata, del sale grosso e dell’acqua tiepida ti basterà chiuderle ed agitare energicamente per farle tornare come nuove.

Provaci, in questo modo macchie e calcare spariranno grazie all’azione abrasiva dei due ingredienti combinati insieme. Un trucco davvero semplicissimo e allo stesso tempo infallibile che ti farà risparmiare tempo, denaro e pure fatica. Provare per credere!