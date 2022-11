Si vende la villa di Bruce Willis: il prezzo? Quasi 40 milioni di dollari, ma è un vero gioiello. Guardate qua le immagini: imperdibili!

Bruce Willis è un celebre attore e produttore cinematografico statunitense molto amato in tutto il mondo. La notizia di oggi, però, non riguarda la sua carriera, ma una delle sue proprietà, o meglio, di una sua ex proprietà.

Attualmente la villa in questione situata ai Caraibi ed appartenuta proprio all’attore è in vendita al prezzo esorbitante di quasi 40 milioni di dollari. C’è da dire, però, che si tratta di un vero gioiello.

Quando vedrete le immagini non potrete fare di certo a meno di innamorarvene immediatamente. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: davvero pazzesco!

In vendita la villa di Bruce Willis

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, è in vendita la villa ai Caraibi appartenuta a Bruce Willis. La proprietà, oggi divenuta un residence multi-casa, si trova su una baia privata sull’isola di Parrot Cay, ai Caraibi ed è disponibile all’incredibile prezzo di 37.500.000 dollari. Willis l’aveva, di fatto, venduta nel 2019 per la cifra di 27 milioni e oggi il suo valore sul mercato è cresciuto esponenzialmente.

Attualmente la proprietà è composta da tre case di legno, ciascuna con 12 camere da letto e 4 piscine, per una superficie totale di 3.300 metri quadrati circa. Al centro della tenuta si trova la casa principale articolata su due piani e caratterizzata da 6 camere da letto ed una sala cinematografica. Ai lati ci sono, invece, due ville indipendenti con le camere degli ospiti e le relative piscine. Insomma, un vero gioiello posto in un luogo a dir poco paradisiaco.

Le immagini

Non è difficile credere che una proprietà di un simile splendore, situata fra l’altro in uno dei luoghi più belli ed incontaminati del mondo possa costare quasi 40 milioni di dollari. Un’esagerazione, forse, ma bisogna senza dubbi ammettere che il prezzo è giustificato dal lusso della struttura e dal paesaggio mozzafiato.

La villa, infatti, si affaccia su spiagge bianche ed acque turchesi e la natura si manifesta in tutta la sua bellezza anche all’interno di magnifici giardini caratterizzati da distese d’erba e alberi di cocco, banane e papaia, dove è anche possibile praticare yoga in tutta tranquillità.

Come abbiamo detto, ad oggi la tenuta è un residence multi-casa raggiungibile solo in barca privata ed è gestita dalla COMO di Parriot Cay ed è di fatto lo staff a fornire agli ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno. Pulizie, approvvigionamento, ristoranti, maggiordomo, servizi fitness e Spa. Un vero sogno ad occhi aperti! Guardate un po’ qua: che cosa ne pensate? Vi piacerebbe trascorrere lì qualche giorno lontano da tutto e da tutti? Una proposta sicuramente molto allettante.