Sono le più comuni e odiate: ti basta spolverarle con questo ingrediente e le macchie d’olio spariranno in un baleno, prova e vedrai!

A tutti capita di sporcarsi, che si tratti di farlo mentre siamo ai fornelli o a tavola. Il problema sorge quando lo facciamo con prodotti che si rivelano complicati da eliminare e finiscono per impregnarsi nel tessuto costringendoci poi a fare i salti mortali per rimediare. Ti basta spolverarle con questo ingrediente: le macchie d’olio spariranno in un baleno.

Se state già pensando di correre in lavanderia o di buttare via il vostro vestito preferito fermatevi, fate un bel respiro, e ritrovare la calma. Prima di ricorrere a soluzioni estreme c’è qualche altra cosa da provare: un rimedio che pochi conoscono ma che si rivelerà davvero efficiente ed economico. Avrete bisogno solo di un ingrediente che è probabile possiate trovare già in dispensa: che ne dite di iniziare?

Macchie d’olio sui vestiti: spolverale con questo ingrediente e spariranno in un lampo!

Ovviamente c’è una premessa da fare: questo metodo vi aiuterà a liberarvi dell’olio in eccesso che si è impregnato nel tessuto, ma avrete comunque bisogno di procedere, poi, con un classico lavaggio per un risultato ottimale. Questo ingrediente, infatti, vi aiuterà a evitare che restino aloni odiosi che rovinano il vostro capo d’abbigliamento.

Nelle prossime righe vi spiegheremo, passo passo, come bisogna procedere: se seguirete attentamente le istruzioni il risultato vi sorprenderà. Assicuratevi di avere a portata di mano l’occorrente e mettiamoci all’opera.

Ciò che ci occorre e andremo ad usare è del bicarbonato di sodio. Sì, quella polvere bianca e sottile che ci torna spesso utile tanto in cucina quanto per le pulizie domestiche. Per prima cosa ricordate che prima interverrete sulla macchia più semplice sarà eliminarla. Andate a sistemare il vostro capo d’abbigliamento su di una superficie liscia e spolverate la macchia con il bicarbonato. Dovrete ricoprirla per bene. Lasciate quindi agire il tempo necessario, occorre aspettare almeno una ventina di minuti.

Il bicarbonato, infatti, tenderà ad assorbire l’olio, inumidendosi. Potrebbe occorrere anche una seconda spolverata, se la macchia è estesa e profonda. Usate quindi una spugnetta delicata o un pennellino per “spolverare” via il bicarbonato ormai umido. A questo punto prendete del Sapone di Marsiglia e, dopo aver inumidito il capo, strofinate sulla zona interessata. Risciacquate sotto l’acqua facendo sfregare tessuto contro tessuto il punto macchiato. Infine, lavate tutto a mano o in lavatrice. Resterete a bocca aperta: la macchia d’olio è sparita e non ha lasciato traccia!

Consiglio extra: quando usate la spugnetta o il pennello per rimuovere il bicarbonato, non strofinare e non fate pressione. Rischiate di far allargare la macchia. Limitatevi a “spostare” la polvere.