Questi muffin al cioccolato sono golosi precisissimi si sciolgono in bocca, conquistano sempre tutti: la ricetta facile e veloce

Una delizia davvero adatta a tutti che con il suo sapore eccezionale riuscirà conquistare anche i palati più difficili. Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce che conta pochi ingredienti. Scommettiamo che diventeranno i preferiti di tutta la famiglia sia per colazione che per merenda. Golosi e semplicissimi, si sciolgono in bocca: questi muffin al cioccolato conquistano tutti.

Nessun potrà resistere alla loro bontà e al gusto eccezionale che sprigioneranno al primo morso. Prepararli sarà un gioco da ragazzi e i vostri bimbi non vorranno altro come dessert. Ma possiamo assicurarvi che i grandi non saranno da meno, sono troppo buoni per poter dire di no! Vediamo subito come si preparano questi muffin favolosi al gusto di cioccolato.

Muffin al cioccolato: golosi, semplici e soffici come pochi, che delizia sublime

Cosa useremo nella nostra ricetta:

180 grammi di farina;

50 grammi di cacao,

180 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

130 ml di latte;

2 uova;

50 grammi di burro;

180 grammi di scaglie di cioccolato.

Per prima cosa tritiamo il cioccolato che abbiamo scelto. Noi useremo il fondente ma voi potete usare quello che volete. A parte, in un recipiente, setacciamo insieme farina, lievito e cacao. In una seconda ciotola, invece, lavoriamo le uova con lo zucchero e poi uniamo il burro che avremo sciolto a bagnomaria. Una volta amalgamati gli ingredienti uniamo le polveri poco alla volta. Alterniamole con il latte così da ottenere un bel composto liscio e senza grumi.

Potete usare un frullino per agevolarvi, basteranno davvero pochi minuti. Andiamo quindi ad unire all’impasto tre quarti dal totale di scaglie di cioccolato. Distribuiamole nel composto usando una spatola. Muniamoci quindi dei classici pirottini che dovremo riempire per tre quarti. Non colmateli fino in cima o, crescendo, straborderanno in forno rovinandosi.

Usate le scaglie di cioccolato rimaste per spolverare la superficie dei vostri muffin. Siamo pronti alla cottura. Dopo aver scaldato il forno impostandolo a 180 gradi infornate i dolcetti. Avranno bisogno di circa un quarto d’ora per cuocersi alla perfezione. Se necessario lasciateli qualche minuto extra ma tenete a mente che le scaglie di cioccolato potrebbero ingannarvi e farvi credere che siano ancora crudi quando in realtà non è così.

Lasciamoli raffreddare del tutto prima di ricoprirli con una bella spolverata di zucchero a velo o glassarli come preferiamo. Sono così golosi che si sciolgono in bocca, davvero semplici e irresistibili, adatti ad ogni momento della giornata. Potremo portarli anche con noi a scuola o al lavoro, sono uno spuntino gustoso senza rivali!

Consiglio extra: con la stessa ricetta, puoi prepararli anche bianchi. Basta aumentare le dosi di farina e eliminare il cacao.