Mai più carne dura come la suola di una scarpa: fai attenzione a questo passaggio e sarà un burro

Mai più carne dura come la suola di una scarpa: fai molta attenzione a questo passaggio e la tua bistecca sarà morbida come il burro.

Preparare una bella bistecca potrebbe sembrare un’operazione facile da eseguire ai fornelli. Tuttavia, può capitare di portare in tavola un piatto asciutto, secco e duro come la suola di una scarpa.

A tal proposito, per evitare che ciò possa accadere, è possibile fare attenzione ad una serie di dettagli ben precisi. Se, quindi, anche tu vuoi riuscire a servire una bistecca morbida come il burro continua subito a leggere il nostro articolo e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Non di rado può capitare di cucinare la carne e di ottenere una consistenza dura, secca ed asciutta come la suola di una scarpa. Il motivo? Dai subito un’occhiata a quelli che sono gli errori più comuni che si commettono quando si cucina una bistecca e cerca di non ripeterli mai più. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi:

mettere il sale troppo presto: uno degli errori principali è quello di salare la carne all’inizio o durante la cottura. In realtà, bisognerebbe sempre prima finire di cuocerla, lasciarla riposare ed infine aggiungere il sale;

uno degli errori principali è quello di salare la carne all’inizio o durante la cottura. In realtà, bisognerebbe sempre prima finire di cuocerla, lasciarla riposare ed infine aggiungere il sale; non usare il batticarne: è uno strumento molto utile, in quanto ci permette di ottenere, quando serve, delle bistecchine belle tenere e sottili;

è uno strumento molto utile, in quanto ci permette di ottenere, quando serve, delle bistecchine belle tenere e sottili; non asciugare la carne dal sangue: basta usare un po’ di carta assorbente per evitare che la bistecca cuocia nei suoi liquidi diventando molliccia e gommosa;

basta usare un po’ di carta assorbente per evitare che la bistecca cuocia nei suoi liquidi diventando molliccia e gommosa; toglierla dal frigorifero tardi: quando si cucina la carne bisognerebbe sempre tirarla fuori dal frigo un po’ prima di procedere con la cottura per evitare shock termici;

quando si cucina la carne bisognerebbe sempre tirarla fuori dal frigo un po’ prima di procedere con la cottura per evitare shock termici; bucare la carne con la forchetta: facendolo, i succhi contenuti all’interno fuori escono e si disperdono lasciando la bistecca secca ed asciutta;

facendolo, i succhi contenuti all’interno fuori escono e si disperdono lasciando la bistecca secca ed asciutta; non lasciare riposare prima di servire: attendi sempre 2 o 3 minuti prima di portare la carne in tavola, così sarà perfetta.

Fai attenzione a questo passaggio e sarà un burro

Come abbiamo detto poco fa, se eviterai di commettere gli errori sopra elencati la tua bistecca non sarà mai più secca e dura come la suola di una scarpa. Tuttavia, per essere davvero certi del risultato finale si può ricorrere a questo trucchetto facile facile.

Non dimenticarti del passaggio che stiamo per mostrarti e la carne verrà morbida come il burro. In pratica, prima di metterla nella padella calda per cuocerla, devi cospargerla con un filo d’olio extravergine d’oliva e massaggiarla delicatamente. Così facendo, l’olio penetrerà per bene nelle fibre e la carne resterà più succosa. Facile, non è vero? Eppure questo sistema funziona sul serio!