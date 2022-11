Prova a mischiare balsamo e aceto di mele: in pochi minuti risolvi un problema invernale molto comune

Prova a mischiare insieme del balsamo ed un po’ di aceto di mele: in pochi minuti puoi risolvere un problema invernale molto comune.

Forse potrà sembrarti strano, ma se mischi insieme un po’ di balsamo per i capelli con dell’aceto di mele ottieni una miscela potentissima con cui risolvere in pochi minuti un problema invernale davvero molto comune.

Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? Ecco qualche indizio: ha a che fare con il nostro guardaroba e riguarda un materiale ben preciso. Sei riuscito a capirne di più? Se non ti è ancora chiaro che cosa stiamo per fare niente paura! Continua subito a leggere il nostro articolo e ti sveleremo a che cosa serve questo rimedio casalingo super efficace.

Prova a mischiare balsamo e aceto di mele

Ti hanno mai detto che se mischi insieme del balsamo ed un po’ di aceto di mele puoi fare una vera magia? In pratica, con questo semplice gesto puoi preparare una miscela super efficace per risolvere un problema invernale molto diffuso. Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso ed inizia a procurarti tutto l’occorrente:

5 cucchiai di balsamo per i capelli;

1/2 bicchiere di aceto di mele;

acqua.

Una volta reperito il materiale, non dovrai fare altro che seguire alla lettera le mie indicazioni ed in pochi minuti risolverai tutti i tuoi guai. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Puoi risolvere un problema invernale molto comune

Tra i problemi più diffusi in inverno ce n’è uno che riguarda i nostri vestiti. Hai capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene, di sicuro sarà capitato anche a te almeno una volta nella vita di rovinare un maglione di lana lavandolo nel modo sbagliato.

Ecco, in questo caso per recuperarlo e non doverlo per forza buttare via puoi usare questo rimedio fai da te a dir poco infallibile. Prendi una bacinella e versaci dentro dell’acqua, 5 cucchiai di balsamo e mezzo bicchiere di aceto di mele. Dopodiché, immergici dentro il tuo maglione rovinato o qualunque altro indumento di lana e lascia in ammollo per qualche ora.

Trascorso il tempo necessario, risciacqua e lascia asciugare. Il risultato finale è garantito. Il tuo maglione sarà tornato una bellezza! Ecco, infine, qualche dritta a scopo preventivo per evitare di rovinare il bucato di lana. Lava tutto a mano con acqua tiepida (circa 30 gradi) ed evita sempre di strizzare e centrifugare. Per non farlo deformare, ricordati di mettere un panno morbido fra l’indumento e lo stendino. Questo trucco funziona sempre!