Quali sono i supermercati in cui si risparmia di più: interessante classifica di Altroconsumo

Quali sono i supermercati in cui si risparmia di più? L’interessante classifica di Altroconsumo ci permette di capire quale punto di vendita scegliere.

Negli ultimi mesi la difficile situazione economica ha coinvolto tutte le famiglie. Siamo in un momento complicato. Il prezzo del gas e dell’energia ha avuto un incremento mai visto prima. Le brutte sorprese che abbiamo ricevuto in bolletta ci hanno portato ad arrivare spesso a fine mese senza soldi in tasca. La paura di non riuscire ad andare avanti nelle prossime settimane è negli occhi delle persone.

In una famiglia in cui entra un solo stipendio risulta impossibile arrivare al 31 con qualche soldo messo da parte e la medesima difficoltà si vive anche in una casa dove arrivano solitamente due stipendi. Il Governo per evitare di ricevere ancora brutte sorprese in bolletta ha varato una serie di regole da rispettare che riguardano i riscaldamenti. Ci è stato chiesto di accenderli soltanto in determinate ore del giorno, in particolare in quelle più fredde e ci è stato chiesto di non superare una precisa temperatura.

All’incremento dei costi del gas e dell’energia si è aggiunto nel medesimo periodo anche l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Sembra quasi impossibile andare a fare la spesa. Gli alimentari costano il doppio anche quelli di prima necessità. A tal proposito il sito Altroconsumo ha fatto un’importante indagine per capire quali sono i supermercati dove si risparmia di più.

In un periodo di crisi come questo che stiamo vivendo è molto importante risparmiare per non andare incontro a difficoltà che non ci permetterebbero di arrivare a fine mese. Il sito Altroconsumo, a tal proposito, ha fatto un'importante indagine che mette in evidenza quali sono i supermercati in cui si risparmia di più rispetto ad altri.

Dopo aver visitato oltre 1100 punti di vendita e analizzato milioni di prezzi è arrivato ad una conclusione. Come riporta, questa inchiesta che viene messa in atto ogni anno, mette in chiaro che scegliere il punto di vendita giusto ci permette di risparmiare molti soldi. Una famiglia di quattro persone potrebbe risparmiare fino a 3350euro all’anno se fa la scelta esatta: ma dov’è che è possibile fare compere risparmiando?

Secondo Altroconsumo si spende di meno, se ovviamente si comprano i prodotti più economici, nei supermercati Aldi ed Eurospin. Confrontando i prezzi il risultato ha messo in risalto questa differenza che consentirebbe ad una famiglia di quattro persone di poter spendere in un anno 3350 euro in meno se si fa la spesa in questi negozi.