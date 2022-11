Tutti ti chiederanno “che pianta è?” perché la vorranno anche a casa loro: è perfetta per il clima invernale ed è anche splendida.

Se hai sempre pensato che l’inverno non è di certo il periodo ideale per abbellire la casa con piante e fiori è perché non conosci queste specie.

Nei prossimi paragrafi, di fatto, andremo a suggerirti alcune varietà perfette per questo periodo dell’anno. Vedrai, se seguirai i nostri consigli tutti ti chiederanno “che pianta è?” perché la vorranno anche a casa loro. Provare per credere! Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: sono davvero bellissime.

Piante perfette per il clima invernale

Come abbiamo detto poco fa, piante e fiori non sono un’esclusiva del periodo primaverile o estivo. Basta scegliere le giuste varietà ed anche in inverno potrai abbellire casa tua con questo elemento decorativo raffinato. Del resto, si sa, basta mettere sul tavolo un bel vaso con dentro dei fiori oppure disporre qua e là nella stanza qualche pianta ‘per fare subito arredamento’. Particolarmente adatte a questo periodo dell’anno sono:

ciclamino: è il fiore invernale più conosciuto. Resiste senza problemi al freddo e va annaffiato ogni 2 o 3 giorni. Se si vuole tenerlo in casa, è bene posizionarlo in un luogo non troppo caldo;

è il fiore invernale più conosciuto. Resiste senza problemi al freddo e va annaffiato ogni 2 o 3 giorni. Se si vuole tenerlo in casa, è bene posizionarlo in un luogo non troppo caldo; stella di Natale: è un grande classico delle feste e viene spesso portato in dono ad amici e parenti. È importante annaffiarla regolarmente, evitando però i ristagni d’acqua;

è un grande classico delle feste e viene spesso portato in dono ad amici e parenti. È importante annaffiarla regolarmente, evitando però i ristagni d’acqua; aster: è una pianta da giardino o da terrazzo dai fiori molto belli di colore rosa, viola, arancione o giallo. Ama il sole, ma non soffre il freddo;

è una pianta da giardino o da terrazzo dai fiori molto belli di colore rosa, viola, arancione o giallo. Ama il sole, ma non soffre il freddo; elleboro: è conosciuto anche come rosa di Natale per la sua fioritura tipicamente invernale, ma va maneggiata con attenzione perché è una pianta velenosa;

è conosciuto anche come rosa di Natale per la sua fioritura tipicamente invernale, ma va maneggiata con attenzione perché è una pianta velenosa; anthurium: caratterizzata da fiori rossi lucenti, è perfetta per Natale. Ha una fioritura molto lunga ed è anche molto longeva, in quanto non necessita di particolari cure;

caratterizzata da fiori rossi lucenti, è perfetta per Natale. Ha una fioritura molto lunga ed è anche molto longeva, in quanto non necessita di particolari cure; violetta africana: è di piccola dimensione e regala un’abbondante fioritura. In base alla varietà, puoi avere fiori di diverso colore: rosa, viola, gialle e bianche. Va annaffiata regolarmente, lasciando sempre il terreno un po’ umido;

è di piccola dimensione e regala un’abbondante fioritura. In base alla varietà, puoi avere fiori di diverso colore: rosa, viola, gialle e bianche. Va annaffiata regolarmente, lasciando sempre il terreno un po’ umido; spatifillo: è una pianta sempreverde dalle foglie allungate e dai fiori bianchi e non ha bisogno di molte cure.

Tutti ti chiederanno “che pianta è?”

Al di là delle piante sopra elencate, tutte particolarmente indicate per il periodo invernale in quanto sono in grado di resistere facilmente alle basse temperature, c’è un’altra pianta davvero bella, da esporre soprattutto verso Natale. Quando i tuoi ospiti la vedranno ti chiederanno “che pianta è?” perché la vorranno anche a casa loro dato che è splendida. Hai mai sentito parlare del cosiddetto cactus di Natale?

Si tratta di una pianta grassa che fiorisce in inverno, sotto il periodo natalizio. Il colore dei fiori varia dal rosa al rosso acceso e donano alla stanza un tocco di vitalità. Può stare negli ambienti umidi e va annaffiata poco frequentemente. Con queste piccole attenzioni potrai farla rifiorire anche l’anno prossimo.