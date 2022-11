Benedetta Rossi “25 anni fa”: quasi irriconoscibile, spunta una foto vecchissima. Non sembra nemmeno lei! Guardate qua con i vostri occhi!

Benedetta Rossi è certamente una delle food blogger più amate e seguite del momento. Non a caso vanta un seguito di quasi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram.

Amata da grandi e piccini, la sua forza è proprio quella di essere sempre rimasta ‘la ragazza della porta accanto’ e di mostrare al suo pubblico ricette casalinghe dai sapori autentici. Insomma, una formula ben riuscita se si considera l’enorme successo a cui è andata incontro negli ultimi anni.

Ma sui social network la blogger non condivide soltanto consigli di cucina, ma anche diversi momenti di vita privata. A tal proposito, qualche tempo fa ha pubblicato una vecchia foto di 25 anni fa. Guardate un po’ con i vostri stessi occhi: qui è davvero irriconoscibile!

Benedetta Rossi quasi irriconoscibile

Qualche tempo fa la mitica food blogger Benedetta Rossi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un vecchio scatto che la ritrae 25 anni fa in compagnia del marito Marco Gentili. “A grande richiesta ecco la foto di 25 anni fa” ha scritto la Rossi a commento della propria immagine. “Quando io e Marco facevamo delle bellissime passeggiate a cavallo e non stavamo ancora insieme”. La coppia di fatto è sposata soltanto dal 2009, ma sta insieme da molto prima.

“Si lo so, non è stato proprio come vedersi arrivare il principe azzurro delle fiabe, ma è stato comunque tutto molto romantico” ha poi aggiunto scherzando la food blogger nel suo post. Un ricordo indelebile che a distanza di tanto tempo rimane stampato ancora nel cuore della nostra beniamina e di suo marito. Ad ogni modo, avete già visto la foto di cui stiamo parlando? Guardate un po’: qui la Rossi è quasi irriconoscibile.

Lo scatto su Instagram

Se ancora non avete visto questa foto di 25 anni fa di Benedetta Rossi e di suo marito Marco non perdete altro tempo e date un’occhiata qui sotto. In questo scatto i due sono a cavallo a fare una bella passeggiata immersi nella natura.

Entrambi appaiono più giovani e snelli, ma i loro sguardi brillano di quella stessa luce che li anima tuttora quando svolgono il loro lavoro e ricevono tantissimi complimenti da parte dei fan. In particolare, nella foto Benedetta sorride spensierata e porta sempre i capelli corti.

Inoltre, indossa un cappello nero e rosso ed un semplice pantalone colorato abbinato ad una t-shirt bianca. Ai piedi dei pratici scarponcini ed in vita un marsupio. Ma guardatela con i vostri occhi: che cosa ne pensate? Noi quasi non la riconoscevamo e voi? Davvero incredibile!