Dolore ai piedi insopportabile? Fai questo prima di andare a dormire e ti sentirai subito meglio. Rimedi eccezionale. Da provare!

Dopo una lunga giornata di lavoro, trascorsa magari con i tacchi, è del tutto normale avere dolore ai piedi e sentire le gambe stanche ed affaticate.

Di fatto, portare scarpe alte o comunque poco comode può determinare gravi conseguenze per la postura, dato che il corpo per rimanere in equilibrio deve sporgersi in avanti, caricando eccessivamente con il peso la parte di piede vicino alle dita.

Così facendo, ci si potrebbe procurare una brutta infiammazione di nervi, tendini e metatarso. Come si può, quindi, risolvere il problema senza dover rinunciare per forza alle nostre scarpe preferite? Scopriamolo subito.

Dolore ai piedi: cause e rimedi

Come abbiamo appena visto, una delle principali cause del dolore ai piedi risiede nell’indossare scarpe scomode durante il giorno. A tal proposito, la calzatura ideale per garantire al nostro corpo una postura corretta dovrebbe avere un tacco o una suola di circa 3 o 4 centimetri di altezza. Sì, perché in realtà anche le scarpe troppo basse possono causare un forte dolore ai piedi.

Ad ogni modo, qualora si dovesse accusare un malessere persistente la soluzione migliore sarebbe quella di rivolgersi ad uno specialista. Se, invece, il dolore è occasionale possiamo provare a ricorrere ad una serie di piccoli rimedi naturali. Per esempio, non bisognerebbe mai indossare scarpe con i tacchi per troppo tempo e si dovrebbe dedicare qualche minuto ogni giorno allo svolgimento di esercizi di stretching plantare e degli arti inferiori.

In alternativa, anche il pediluvio si rivela spesso una soluzione efficace. Si può fare in tanti modi diversi, ma se vuoi dare veramente sollievo a piedi e gambe devi fare così.

Fai questo prima di andare a dormire

Il pediluvio, in effetti, è un rimedio piuttosto efficace per alleviare il dolore ai piedi. Se ne possono fare di diversi, utilizzando vari ingredienti a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere. In generale, si può aggiungere il sale grosso ed il bicarbonato di sodio nell’acqua per togliere un po’ di infiammazione.

Ma non finisce qua, perché si può procedere anche con degli oli essenziali per un effetto rilassante, sfruttare l’uso di una pietra pomice in presenza di calli oppure aggiungere un po’ di acqua ossigenata per un’azione disinfettante. Se, però, utilizzerai quest’altro prodotto ti sentirai subito meglio. Fai così prima di andare a dormire ed il risultato è garantito. Per prima cosa, procurati tutto l’occorrente:

100 grammi di sale rosa dell’Himalaya;

250 millilitri di acqua;

3 gocce di olio essenziale alla menta.

A questo punto, versa tutto in una bacinella, metti i piedi in ammollo per circa 15 minuti e poi vai a dormire. Quando ti sveglierai il giorno seguente ti sentirai decisamente meglio. Provare per credere!