Non sai come fare il primo passo? Ecco come fargli capire che ti piace; poche e semplici mosse per lanciare i segnali giusti.

Chi lo ha detto che il primo passo, in amore, debba farlo sempre l’uomo? Forse un tempo era così, ma oggi è sempre più frequente vedere donne che danno il via al corteggiamento. E menomale! In amore, si sa, non esistono regole ed è giusto che il flirt inizi da un lato o dall’altro. Spesso, infatti, un uomo non si fa avanti per timidezza o, semplicemente, perché ha bisogno di avere certezze dall’altra parte. Come fargli capire che ti piace e che c’è interesse nei suoi confronti?

Il primo passo, infatti, non deve coincidere necessariamente con un gesto eclatante, ma con semplici segnali, che permettono all’altra persona di capire che c’è interesse. Se hai deciso di ‘buttarti’ ma stai cercando consigli su come fare per non commettere errori, sei nel posto giusto!

Se lui non si decide a farsi avanti tocca a te fare il primo passo: ecco qualche consiglio per fare breccia nel suo cuore

Facciamo una doverosa premessa: ognuno è libero di fare la mossa che crede, anche se avrà come risposta un ‘no’. In amore è meglio vivere di rimorsi che di rimpianti! Se però sei n cerca di consigli e dritte per far capire ad un uomo di essere interessata a lui, non puoi non continuare a leggere.

Basta davvero poco a lanciare segnali inequivocabili che, se recepiti, possono rappresentare l’inizio di un vero e proprio flirt. La prima mossa da fare è quella di mostrarti interessata a lui, ai suoi discorsi, a quello che ha da raccontare. Fallo inserendoti anche nel discorso, magari con osservazioni che possano incuriosirlo ed intrigarlo. Il segreto, ricorda, è non esagerare, né nei modi e né nel look. Nelle occasioni in cui c’è lui indossa outfits che ti valorizzino e ti fanno sentire a tuo agio, ma non fare l’errore di voler essere per forza super sexy! La sensualità, spesso, si racchiude negli sguardi. E, a proposito di sguardi, è questa un’arma potentissima da utilizzare!

Con gli occhi, spesso, si parla molto più che con le parole: non avere paura di lanciare qualche sguardo di troppo. Immediatamente capirai se lui ricambia e potrebbe essere proprio l’inizio di un’evoluzione del vostro rapporto… Un rapporto in cui ti potranno aiutare notevolmente anche i social! In un’epoca digitale come la nostra, non puoi non lanciare qualche segnale attraverso i social networks. Inizia con qualcosa di non troppo impegnativo, come un commento divertente o una reazione alla story. Piccoli gesti che ti permettono di rompere il ghiaccio e vedere se lui dà il via a una conversazione.

Non avere paura di lanciarti, mal che vada ci avrai provato! Buona fortuna!