Il Bonus che arriva a sostegno di quasi tutte le famiglie italiane: richiederlo è molto semplice. Ecco che cosa bisogna fare.

All’interno della bozza della manovra finanziaria 2023 sono state potenziate diverse misure a sostegno delle famiglie italiane che si trovano in difficoltà economica.

L’obiettivo, infatti, è quello di far fronte agli effetti dell’inflazione che nell’ultimo periodo ha colpito il nostro Paese. In particolare, è stato riconfermato ed esteso ad una più ampia platea di beneficiari un bonus molto importante per contrastare il fenomeno del caro bollette. Richiederlo è molto semplice. Se vuoi saperne subito di più, non devi fare altro che continuare a leggere il nostro articolo. Ti sarà di grande aiuto per sapere con precisione come procedere.

Il Bonus che arriva a sostegno di quasi tutte le famiglie italiane

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, anche per il prossimo anno, o meglio per il momento per il primo trimestre del 2023, è stato riconfermato il cosiddetto bonus sociale. Il sostegno destinato ad alcune famiglie di italiani in difficoltà economica per far fronte al fenomeno del caro bollette.

A tal proposito, lo scorso aprile l’incentivo era già stato potenziato fino a raggiungere la soglia di 12 mila euro l’anno di Isee. Con la nuova manovra finanziaria il tetto passa a 15 mila euro. Ciò significa, quindi, che potrà usufruire del bonus un maggior numero di persone.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus sociale è necessario avere innanzitutto un Isee non superiore ai 15 mila euro e la persona su cui viene calcolato l’Isee deve essere anche l’intestataria delle utenze di luce e gas. Il contratto stipulato deve inoltre essere di uso domestico, mentre l’importo è elargito tenendo conto di diversi fattori.

Per esempio, per il periodo ottobre-dicembre 2022 è previsto uno sconto mensile sull’energia elettrica che va dagli 86 ai 123 euro a seconda che il nucleo famigliare sia composto da 1 o 2 persone oppure oltre le 4. Per il gas, invece, bisogna tenere conto del tipo di utilizzo e della zona climatica di riferimento. In particolare, per le famiglie fino a 4 componenti l’importo dei tre mesi può andare dai 277 ai 1.436 euro. Per i nuclei composti da più di 4 persone si sale a 440-2.058 euro.

Al momento non sono ancora stati resi noti gli importi di riferimento per il primo trimestre del 2023. Ad ogni modo, per poter usufruire del bonus sociale non è necessario inviare alcuna domanda specifica, ma basta compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) da presentare successivamente all’Inps. Questa procedura si può fare direttamente online oppure tramite il proprio patronato di riferimento. Sarà, poi, l’Ente previdenziale a confermare chi riceverà il bonus, in modo da poter applicare lo sconto già in bolletta.