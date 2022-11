Non buttare via i gusci di noce: usali per realizzare dei magnifici segnaposto natalizi

Non buttarli via: puoi utilizzare i gusci di noce per creare di magnifici segnaposto natalizi, ti spiego come fare

In questo periodo dell’anno a tavola non manca mai la frutta secca, e in particolar modo le noci. Si tratta di uno degli alimenti più amati, nutrienti e saporiti dell’inverno. Di sicuro, però, anche voi commettete questo errore: non buttare via i gusci di noce, puoi usarli per realizzare dei magnifici segnaposto natalizi fatti con le tue mani.

Dobbiamo ammettere di solito li gettiamo via senza nemmeno pensarci. Oggi vi dimostreremo è possibile servirsene in modo originale è particolare. Lascerete i vostri ospiti a bocca aperta: i vostri segnaposto natalizi saranno personalizzati e e sfiziosissimi, un’idea simpatica in cui potrete coinvolgere anche vostri bimbi. Avrete bisogno solo di pochi prodotti e di un po’ di tempo a disposizione: tutti vorranno sapere dove li avete acquistati, resteranno di stucco scoprendo che li avete fatti con le vostre mani.

Segnaposto natalizi: li realizzi con dei gusci di noce

Le subito di cosa abbiamo bisogno:

– gusci di noci interi;

– spray colorante colore che preferite;

– brillantini;

– stuzzicadenti;

– foglietti di carta;

– colla liquida;

– pennarello;

– ovatta.

Come prima cosa dobbiamo assicurarci che non sia rimasta traccia delle noci all’interno di gusci. Andiamo quindi a ricoprirli, spruzzandoli con il colorante spray del colore che abbiamo scelto. Noi ne useremo uno dorato per restare in tema natalizio. Voi, ovviamente, potete sceglierlo rosso, argentato, verde, quello che preferite.

Subito, mentre il colorante ancora fresco, spolvereremo i gusci con i brillantini. Ora è il momento di lasciare asciugare, potrebbe occorrere qualche ora. quando i gusci di noce saranno asciutti, andremo a riempirli con l’ovatta. Possiamo decidere dipingere anche questa o di lasciarla bianca e la incolleremo all’interno usando un po’ di colla liquida. Sui foglietti di carta scriveremo i nomi dei nostri commensali. Andremo quindi a fissarli agli stuzzicadenti usando un po’ di colla come fossero delle bandierine.

Infileremo, gli stuzzicadenti, nell’ovatta così che si mantengono in piedi. un’ultima spolverata di brillantini e il gioco è fatto: i nostri segnaposto natalizi sono pronti. Particolari, originali, simpaticissimi. Somiglieranno a delle barchette colorate e luccicanti che daranno un tocco di luminosità ed eleganza unico alla nostra tavola.

Scommettiamo che non ci avevate mai pensato, eppure è bastato pochissimo per riciclare questo prodotti che in genere consideriamo di scarto in modo creativo e divertente. Anche i vostri bimbi si divertiranno un mondo a realizzare questi segnaposto insieme a voi. Potete farne uno diverso per ogni ospite, in base alla sua personalità o limitarvi a seguire le tinte della tavola e degli addobbi che avete scelto. Quest’anno non avrete bisogno di comprarli, questi sono davvero un capolavoro!