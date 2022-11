Non te l’hanno mai detto, ma l’amido è un ottimo sostituto di questo prodotto irrinunciabile

Non tutti lo sanno, ma l’amido di mais è un ottimo sostituto di un prodotto amatissimo a cui non vogliamo proprio rinunciare

Quando si tratta di prenderci cura di noi stessi tendiamo a cercare di risparmiare il più possibile. Certo ci sono dei prodotti di cui abbiamo bisogno e che siamo costretti ad acquistare, così come altri, per cui invece, cerchiamo di arrangiarci. E se vi dicessimo che in casa avete qualcosa che può tornarvi davvero utile? Forse non ve lo hanno mai detto ma l’amido di mais è un ottimo sostituto di un prodotto irrinunciabile e di cui spesso non possiamo fare a meno!

Se state pensando a qualcosa che abbia a che fare con la cucina vi sbagliate di grosso. In effetti questo ingrediente c’è spesso utile quando si tratta di preparare pietanze, salse, creme di ogni genere. Ma, oggi, vogliamo parlarne in tutt’altro ambito. Preparatevi a rimanere a bocca aperta, molti di noi non lo avrebbero mai immaginato.

L’amido di mais è un sostituto incredibile di questo prodotto amatissimo

Al mattino, dopo aver lavato il viso e i denti e magari aver fatto colazione, iniziamo a prepararci per affrontare la giornata. Ci vestiamo, ci pettiniamo i capelli e, perché no, applichiamo sul viso un po’ di trucco per apparire al meglio. Ognuno di noi ha dei prodotti a cui non può rinunciare. C’è, ad esempio, che non riesce ad uscire di casa senza il rossetto.

Tra i trucchi più diffusi, troviamo sicuramente correttore e fondotinta. Sappiamo bene, però, nostro prodotto specifico questi non durerebbero al lungo come vorremmo. Vale a dire non resisterebbero intatti un’intera giornata dietro ai nostri ritmi frenetici. Avete capito di cosa stiamo parlando? Facciamo chiarezza nel prossimo paragrafo.

È bene, arriviamo al dunque. Chiunque usi spesso il trucco sa bene che un velo di cipria è fondamentale per fissare fondotinta, correttore e talvolta anche il rossetto. Ma come fare quando non ne abbiamo a disposizione in casa? Qui entra in gioco l’amido di mais!

Ebbene sì, questo ingrediente, infatti, è un ottimo sostituto della cipria. se spolverato sul viso in modo delicato e senza esagerare, opacizzerà la nostra pelle, eliminando quelli effetto lucido che detestiamo, e ci aiuterà a fissare gli altri prodotti. Come usarlo? Basta versarne una piccola quantità all’interno di una ciotola per poi poi raccoglierla con un pennello e spolverarla sul viso.

Il risultato sarà davvero pazzesco. L’amido è una polvere molto sottile, al pari della cipria e sembrerà scomparire come per magia una volta applicata. Il nostro make up, invece, resterà perfetto tutto il giorno: provare per credere, non ve ne pentirete, funziona davvero ed è una validissima alternativa al classico prodotto.