Perché ti innamori sempre di quelli ‘impossibili’: c’è una spiegazione a cui non hai mai pensato che ti potrebbe chiarire molti dubbi.

Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è trovato coinvolto una storia d’amore impossibile? Quelle storia d’amore travagliate, spesso molto intense, ma che causano anche molte sofferente. Tutte noi, sin da bambine, sogniamo il principe azzurro, ma spesso ci sentiamo attratte dal ‘cattivo’ della storia. Esiste una spiegazione a tutto questo?

Ebbene sì, dietro alla tendenza ad intrufolarci in queste situazioni complicate ci sarebbe dell’altro. Ci sarebbero motivi ben più profondi che, in un dato momento della nostra vita, ci spingono a vivere queste storie in cui la parola d’ordine è soltanto una: incertezza. Se anche tu ti trovi in una situazione del genere, ecco cosa dovresti sapere.

Amori impossibili, ecco perché ne siamo attratti: la spiegazione che non ti aspetti

Tutti sognano una storia d’amore tranquilla, senza problemi, con un partner che ci trasmetta fiducia ed affidabilità. Chissà perché, però, sempre più spesso ci ritroviamo a vivere relazioni completamente opposte. I cosiddetti amori impossibili che, per un motivo o per l’altro, non si trasformano mai in relazioni fisse e stabili. Davvero difficile vivere con serenità queste storie, anche se, molto spesso, si tratta di sentimenti intensi, alimentati proprio dai continui alti e bassi e i tira e molla. Ma perché siamo sempre più attratti da queste situazione, anche se sappiamo che il più delle volte ci creano sofferenze e delusioni? Potrebbe esserci una valida risposta.

Dietro il desiderio di un amore impossibile, infatti, potrebbe esserci la paura di impegnarsi e di vivere una relazione seria. Per questo motivo, inconsciamente, preferiamo anche soffrire per l’instabilità di un rapporto, pur di non rimanere ‘ingabbiati’ in una storia tradizionale. Una paura che, il più delle volte, ha radici lontane, in situazioni familiari difficili o, in generale, in sofferenze del passato. È questo il motivo per il quale, se da un lato soffriamo per l’eventualità di perdere una persona, dall’altro ci sentiamo meglio nel sapere che c’è sempre una porticina aperta per allontanarsi. Insomma, una situazione decisamente complicata!

Tra gli amori impossibili, poi, ci sono anche gli amori a senso unico o quelli nei quali arriviamo a idealizzare completamente l’altra persona, arrivando a vedere in lei caratteristiche che in realtà non esistono. Sono sentimenti che, in genere, riguardano l’adolescenza, ma possono sopraggiungere a qualsiasi tipo di età.

Questo tipo di relazioni, in ogni caso, sono difficili da dimenticare e spesso si trascinano per anni, pur non maturando mai e non trasformandosi mai in storie sicure e stabili. Molto spesso è solo il tempo a darti tutte le risposte e, in genere, proprio l’arrivo di un nuovo, vero, amore riesce a farti chiudere definitivamente col passato.