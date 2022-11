In quest’ultima settimana di novembre il lavoro andrà bene e ci saranno nuove entrate per tre segni zodiacali

Per questi tre segni zodiacali l’ultima settimana di novembre sarà molto fortunata: il lavoro andrà benissimo e ci saranno nuove entrate.

Ci siamo: con oggi siamo entrati ufficialmente all’ultima settimana di novembre. Ancora pochi giorni alla fine del mese e, soprattutto, all’ultimo di questo 2022, ma in tantissimi sono curiosi cosa dobbiamo aspettarci nel frattempo. Dicembre, come raccontato in alcuni dei nostri recentissimi articoli, sarà un mese decisamente fortunato per alcuni segni zodiacali, ma questi ultimi giorni di Novembre come saranno?

Se Novembre costringerà questo segno zodiacale a prendere una svolta nella sua vita, dall’altra farà vivere degli ultimi giorni decisamente magici a ben tre segni zodiacali. Si, avete letto proprio bene: in questa ultima settimana del mese saranno davvero diverse quelle persone che godranno del favore delle stelle. E che – da come ci fanno sapere le prime previsioni astrali – vivranno un momento magico a lavoro.

Cosa accadrà sul posto di lavoro? Beh, sicuramente l’impensabile! Può capitare che, dopo tanti sacrifico e uno sforzo immane, il capo stia guardando finalmente dalla vostra parte e sia pronto ad avanzarvi qualche proposta succulenta. Oppure, in previsioni del Natale, potrebbe essersi qualche aumento in arrivo. In ogni caso, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di qualcosa di molto allettante, che permetterà al vostro portafogli di riempirsi sempre di più. Siete desiderosi di sapere di cosa parliamo?

Ultima settimana di novembre molto ricca a lavoro per questi segni zodiacali: nuove entrate economiche

Dando uno sguardo alle previsioni astrali di questa ultima settimana di Novembre, sembrerebbe che i giorni che verranno non saranno affatto male per tre segni zodiacali. Certo, il loro cammino verrà più volte turbato da alcune tensioni in famiglia e a lavoro e da brutti pensieri, ma quando la Dea Bendata è dalla propria parte c’è davvero ben poco da fare. Sembrerebbe, infatti, che nei prossimi giorni chi è nato sotto questa stella verrà stressato da discussioni che lo toccheranno in prima persona, ma allo stesso tempo si rallegrerà quando vedrà arrivare nel proprio portafogli molti soldi in più.

Questa ultima settimana di Novembre, quindi, sarà decisamente fortunata per questi tre segni zodiacali. Di quali parliamo? La risposta è semplicissima: Capricorno, Acquario e Pesci. Cari amici di Universomamma, ve lo sareste mai aspettato? Noi no, siamo sinceri! Guardiamo l’oroscopo di questi segni più da vicino:

Capricorno: i mesi passati non sono stati affatto facili per questo segno, ma adesso sembrerebbe che l’antifona sia cambiata. Il mese di Novembre si concluderà nei migliori dei modi per voi. E Dicembre, fate attenzione, sarà ancora più fortunato. Tutto andrà a vostro favore, persino il lavoro e l’economia;

Acquario: questi ultimi giorni vi sorrideranno! C'è la possibilità che nel weekend questa armonia possa andare a rovinarsi, ma cercate di mantenere la calma il più possibile;

Pesci: anche voi sarete i più fortunati di questi ultimi giorni di Novembre, ma fate attenzione a ciò che accadrà a lavoro e a casa. C'è, infatti, la possibilità che la vostra calma e pazienza possano essere turbate da un momento all'altro, ma si tratta di qualcosa di passeggero. I soldi che arricchiranno il vostro portafoglio vi renderanno ancora più felici.

E che fine Novembre di fuoco che ci aspetta! Noi siamo contentissimi, voi?