Acqua, olio e carta assorbente: in 3 passaggi ti liberi di una bella seccatura, troppo facile per essere vero! Guarda con i tuoi stessi occhi.

A volte per risolvere un problema in casa basta ricorrere ai classici trucchetti della nonna. Ed anche stavolta i rimedi casalinghi sono ciò che ci aiuterà a sbarazzarci di una bella seccatura.

Non dovrai fare altro che procurarti acqua, olio d’oliva e carta assorbente per liberarti del problema in soli 3 passaggi. Quando avrai finito non riuscirai a credere ai tuoi occhi: ti sembrerà tutto troppo facile per essere vero! Ma ora basta con i giri di parole ed andiamo a scoprire questo astuto stratagemma.

Acqua, olio e carta assorbente: in 3 passaggi ti liberi di una bella seccatura

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, per risolvere un problema domestico non c’è niente di meglio dei classici rimedi della nonna. Quante volte, infatti, per dire addio a tutti i nostri guai ci siamo affidati ad un po’ di bicarbonato di sodio o a qualche goccia di aceto bianco? Di sicuro un’infinità!

Ed anche quest’oggi ti mostreremo come sbarazzarti di un problema casalingo con un trucchetto fai da te facile facile. Prendi acqua, olio d’oliva e carta assorbente e fai come ti dico. Il risultato finale ti lascerà a bocca aperta. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi. Davvero incredibile!

Il trucco infallibile

Se sei arrivato fino a qui a leggere il nostro articolo di oggi allora significa che ti abbiamo incuriosito e che spesso anche tu ricorri ai rimedi della nonna per fare le pulizie di casa o per risolvere dei piccoli inconvenienti domestici. Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo tutto più nel dettaglio. Per prima cosa, però, procurati il seguente materiale:

acqua calda;

olio d’oliva;

carta assorbente;

pentolino.

Una volta reperito il necessario fai come ti dico e non te ne pentirai. In pratica, nei prossimi paragrafi andremo a vedere come rimuovere la colla delle etichette sui barattoli di vetro. Un’attività davvero snervante! Sì, perché malgrado tutti i tuoi sforzi di solito resta appiccicato qualche rimasuglio che rende impresentabile il tuo vasetto. Ma grazie a questo trucco d’ora in poi non avrai più nulla di cui preoccuparti.

Per cominciare, metti a bollire un pentolino d’acqua con dentro i barattoli di vetro. Successivamente, spegni il fuoco e lascia raffreddare. A questo punto, estrai i vasetti e rimuovi le etichette adesive. In questo modo, la colla verrà via facilmente. Ma non finisce qua, perché nel caso in cui dovessero rimanere attaccati ancora dei pezzetti di carta ti basterà versare qualche goccia d’olio sulla carta assorbente e sfregare ben bene la superficie. Così facendo, i tuoi barattoli saranno come nuovi. Provare per credere!