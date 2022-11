Basta singhiozzo! Con un pizzico di questo ingrediente te ne sbarazzi per sempre: rimedio della nonna infallibile

Basta singhiozzo! Con un pizzico di questo ingrediente te ne sbarazzi per sempre: rimedio della nonna super infallibile.

Il singhiozzo non è soltanto un piccolo disturbo, alle volte si può trasformare in un vero e proprio problema difficile da risolvere.

Ma niente paura perché con questo rimedio della nonna a dir poco infallibile in men che non si dica tornerà tutto alla normalità. Di solito, quando veniamo colti da questo improvviso fastidio si prova a farlo passare bevendo qualche sorso d’acqua, trattenendo il respiro oppure facendo spaventare il malcapitato.

Purtroppo, però, non sempre questi sistemi fai da te funzionano. Ed è proprio qui che interviene il nostro rimedio di oggi. Ecco di che cosa si tratta.

Basta singhiozzo!

All’origine del singhiozzo possono esserci diverse cause. In generale, però, possiamo dire che è dovuto a contrazioni ripetute ed involontarie del diaframma, scatenate dall’irritazione del nervo frenico che ha proprio il compito di controllare l’attività del suddetto muscolo. Ma non è tutto perché il singhiozzo può manifestarsi specialmente in determinati situazioni tra cui:

dilatazione dello stomaco;

bruschi sbalzi di temperatura;

eccessiva ingestione di bevande alcoliche;

episodi di emotività.

Ad ogni modo, è bene ricordare che il singhiozzo occasionale e transitorio non deve generare preoccupazioni. Diverso è, invece, il caso in cui si tratti di un disturbo frequente e duraturo. In una simile situazione si raccomanda, quindi, di consultare il proprio medico di riferimento o un altro specialista.

Con un pizzico di questo ingrediente te ne sbarazzi per sempre

Come abbiamo detto poco fa, il singhiozzo nella maggior parte dei casi per quanto sia fastidioso e seccante non deve generare particolari preoccupazioni, in quanto come è arrivato di solito se ne va pure via. Ad ogni modo, per accelerare la sua scomparsa è possibile ricorrere a diversi sistemi, ma solo uno è quello davvero efficace ed infallibile.

Sai già di che cosa stiamo parlando? Lascia perdere i sorsetti d’acqua ed il respiro trattenuto! Con un pizzico di questo ingrediente il problema passerà in un batti baleno. Provare per credere! In pratica, non dovrai fare altro che procurarti un prodotto che molto probabilmente hai già in casa e fare come sto per dirti.

Prendi, quindi, un cucchiaino di bicarbonato di sodio e fallo sciogliere in un bicchiere d’acqua. Mescola bene e, a questo punto, non ti resterà che berlo tutto d’un fiato ed in pochi minuti il singhiozzo sarà solo un lontano ricordo. In particolare, ciò dipende dal fatto che il bicarbonato è in grado di generare una reazione gassosa tale da far rilassare la muscolatura interna del corpo. Non bisogna, inoltre, dimenticare che acqua e bicarbonato può aiutarci anche a risolvere diversi problemi di stomaco. Insomma, è un vero toccasana!