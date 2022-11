Calamari fritti asciutti e croccanti: forse hai sempre sbagliato! Il segreto per farli perfetti è tutto qui…

Calamari fritti asciutti e croccanti: forse hai sempre sbagliato a farli così! Il segreto per averli perfetti è tutto qui… incredibile!

Cosa c’è di più buono di una bella frittura di calamari? Spesso, però, il risultato finale è tutt’altro che soddisfacente. Eppure ottenere un fritto di pesce asciutto e croccante non è poi così difficile.

Forse semplicemente finora hai sempre sbagliato qualche passaggio durante la preparazione. Ma non avere paura, perché il segreto è tutto qui… Sei pronto a scoprire qual è il trucchetto infallibile per un risultato a dir poco perfetto? Allora basta perdere altro tempo prezioso ed entriamo nel vivo dell’argomento. Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scoprirai tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Calamari fritti asciutti e croccanti: il segreto è tutto qui…

Come abbiamo anticipato poco fa, preparare dei calamari fritti asciutti, dorati e croccanti non è poi così difficile, basta fare attenzione a non commettere inutili errori che potrebbero pregiudicare il piatto e mettere in pratica questo piccolo, ma efficace segreto. Così facendo, il risultato finale sarà a dir poco perfetto. Provare per credere! Vuoi saperne subito di più? Allora continua a leggere il nostro articolo. Prima, però, ripassiamo brevemente la ricetta per non tralasciare nulla.

Ingredienti:

calamari;

farina;

sale;

olio per friggere.

Preparazione

Cucinare dei deliziosi calamari fritti che siano al tempo stesso asciutti e croccanti è davvero semplicissimo. Prima di svelare il procedimento che molto probabilmente tutti noi conosciamo, andiamo a scoprire qual è il segreto per non sbagliare ed avere così un piatto perfetto. In pratica, ciò che potrebbe rendere la frittura molliccia e gommosa è l’umidità. Ecco perché, prima di andare a friggerli, i calamari dovrebbero essere ben asciutti.

Per evitare dunque qualsiasi inconveniente non basta tamponarli con della carta assorbente, ma è preferibile pulirli, lavarli sotto l’acqua corrente e tagliarli ad anelli la sera prima per poi metterli a scolare tutta la notte all’interno di uno scolapasta. In questo modo, quando andrai a cucinarli non ci sarà più alcuna traccia di umidità.

A questo punto, potrai procedere con la ricetta mettendo la farina in un sacchettino per alimenti dove infilarci dentro anche i calamari. Sbatti energicamente, in modo da infarinarli ben bene e fai scaldare l’olio per friggere. Non appena questo sarà bello bollente, procedi con la frittura.

Quando il pesce sarà perfettamente dorato, toglilo dal fuoco e mettilo a raffreddare e ad asciugare su un piatto coperto con della carta assorbente. Infine, sala a piacere ed aggiungi un po’ di succo di limone e sarai finalmente pronto a servire i tuoi calamari fritti asciutti e croccanti come mai prima d’ora. Facile, non è vero? Di sicuro con il nostro piccolo segreto non sbaglierai più!