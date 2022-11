Cambiano atteggiamento quando non si sentono considerati: sono i segni zodiacali più gelosi in assoluto.

La gelosia è un sentimento che se manifestato a piccole dosi può anche far bene in qualsiasi rapporto ma se si manifesta con una certa esagerazione, allora in quel caso è assolutamente negativa. Proprio a causa della gelosia possono nascere delle discussioni, in una coppia o anche in un rapporto di amicizia, spesso inutili. Non tutti riescono a provare questo sentimento e spesso chi non lo prova non riesce a capire come l’altra persona possa sentirlo.

Lo stesso accade invece per coloro che lo sentono, non riescono a capire il motivo per il quale la persona verso cui provano questo ‘pensiero’, non ce l’abbia. Ed è anche per questo che spesso la gelosia inizia a prendere il sopravvento e a manifestarsi in maniera davvero assurda. Gli astri influiscono anche in questo caso. Non solo ci informano su cosa possa accadere nel giro di qualche giorno o di una settimana e così via, ma sono in grado di dirci quali caratteristiche possiedono i segni.

In base a queste vengono formati da sempre dei gruppi. Ci sono i segni, per esempio, più apatici, quelli più generosi, i più forti e tante altre sono le classifiche. Adesso vogliamo parlarvi proprio dei segni più gelosi: vediamo insieme quali sono.

Cambiano atteggiamento quando non si sentono considerati: sono i segni zodiacali più gelosi in assoluto

I segni dello zodiaco sono 12 e hanno delle caratteristiche che li differenziano e li accomunano allo stesso tempo. Questo non vuol dire che le persone nate Pesci sono tutte sensibili ma significa che quelle persone hanno una maggiore predisposizione ad avere quella determinata caratteristica. Ci sono i segni che sono i più gelosi in assoluto, quelli che se non si sentono considerati cambiano atteggiamento nei confronti degli altri: ma chi sono?

Il Leone vuole stare sempre al centro dell’attenzione, quindi il partner e chi gli sta intorno deve essere sempre disponibile. Se sente che non riceve quello che desidera comincia ad assumere un comportamento diverso che sfocia nella gelosia. Il Cancro ha bisogno di stabilità e di tranquillità, quindi quando soprattutto in una relazione nota che qualcosa non va o non è lineare come vorrebbe, inizia ad essere assalito dai dubbi. Potrebbe anche fare delle grosse scenate. Più che parlare di gelosia per il Toro bisogna usare il termine possessività: lo è per davvero e anche troppo! Questo sentimento lo manifesta sia per le persone che verso le cose.

Per natura lo Scorpione è molto geloso: vuole sempre tante attenzioni e non ammette tradimenti di nessun genere. Infine in questo gruppo c’è anche l’Ariete. Le persone di questo segno non amano essere ingannati, anche se si tratta di uno scherzo. Se capiscono che qualcosa non va iniziano ad essere assaliti dalla gelosia.