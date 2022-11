Sembrano buoni e gentili ma in realtà sono perfidi: conosci qualcuno di questi segni zodiacali?

Questi segni zodiacali sembrano buoni e gentili con tutti, ma in realtà sono davvero perfidi: fai tanta attenzione con loro. ù

È proprio vero: nella vita non ci si può fidare proprio di nessuno! A meno che non si tratta di familiari, bisogna davvero stare sull’attenti con tutti e prendere con le pinze ogni tipo di rapporto. Lo sanno bene quelle persone che hanno avuto a che fare con quei segni zodiacali buoni e gentili, ma che poi si sono rivelati davvero perfidi. Quali sono? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa!

Vi è mai capitato di avere a che fare con una persona dalla ‘doppia faccia’? Parliamo di coloro che davanti ai nostri occhi sono buoni, gentili e cortesi, ma che poi alle nostre spalle combinano di tutto e di più. Non solo, quindi, vanno a spifferare i nostri più intimi segreti ai quattro venti, ma sono anche soliti criticarci con gli altri, parlare male di noi in pubblico ed, addirittura, farci delle male azioni a nostra insaputa. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di persone di cui non si ci può proprio fidare. E da cui, senza alcun dubbio, sarebbe davvero un bene starsene lontano.

Recentemente, vi abbiamo raccontato quali sono quei segni zodiacali poco affidabili, ma cosa dobbiamo aspettarci da quelli perfidi? Purtroppo, dobbiamo dirvelo: chi ha questa tendenza ad essere cattivo è proprio noto sotto queste stelle!

Quali sono quei segni zodiacali perfidi con tutti? Fai attenzione: hai la doppia faccia!

Le delusioni d’amore o d’amicizia arrivano proprio dalla persone che meno di aspetti: vi è mai capitato di essere convinta di conoscere una persona, che poi si è rivelata tutt’altra? A questa ‘categoria’ vogliamo dedicare le nostre parole e raccomandarvi di stare bene lontano da loro: la delusione è sempre dietro l’angolo. E, fin quando si tratta di persone forti, si riesce anche a superare facilmente questo duro colpo. Quando, però, si tratta di quei segni zodiacali che mettono il cuore in tutto, il discorso è completamente differente.

Tra i segni zodiacali i più perfidi sono:

L’ Ariete: fate molta attenzione a questo segno, è sicuramente tra i più perfidi in assoluto! Davanti, infatti, fa tanto l’amico e il compagno d’avventura, ma appena vi allontanate, la pugnalata alle spalle è servita! Non solo, infatti, è pronto a criticarvi, ma è disposto anche a farlo con terze persone. E questo, diciamoci la verità, non è affatto una bella cosa;

Il Leone: è sicuramente tra i segni più forti dello Zodiaco, ma anche tra i più cattivi. Chi è nato sotto questa stella parte dal presupposto che è forte e che non ha bisogno di nessuno per cui tutto quello che gli capita nella vita è il classico 'di più'. Non ha valori come l'amicizia e l'amore e tende sempre a tradire, persino gli affetti più stabili e duraturi;

Il Sagittario: anche questo segno, purtroppo, non scherza affatto in termini di perfidia! Ha una bocca larghissima e non si interessa affatto di ferire con le parole!

Questi tre segni zodiacali, quindi, danno la piena testimonianza del ‘l’abito non fa il monaco’. Seppure, infatti, questi si mostrino gentili e buoni con tutti, nascondono qualcosa di impensabile.

Cosa ne pensate?