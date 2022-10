Non puoi mai contare su di loro: questi segni zodiacali sono veramente inaffidabili

Conoscete quali sono quei segni zodiacali che sono veramente inaffidabili? Statene certi che su di loro non potrete mai contare!

Ci sono persone a cui puoi raccontare un segreto perché sanno come tenerselo per sé ed altre che, invece, sono poco affidabili e da cui bisogna stare davvero alla larga! Certo, prima di arrivare a questo ‘giudizio’ è bene che si abbia una conoscenza totale della persona, ma non sempre è così. Tante volte, infatti, può capitare che sia proprio il segno zodiacale a cui si appartiene a dare questa ‘inclinazione’ ad un essere umano. Sapete quali sono quei segni che sono veramente inaffidabili! Procedete nelle lettura, alcuni sono letteralmente insospettabili.

La fiducia, diciamoci la verità, non la si dà a chiunque. C’è chi, addirittura, non riesce a provarla dopo anni di amicizia o un rapporto d’amore. Oppure chi, invece, riesce a fidarsi immediatamente di una persona, ma che poi ne resta completamente deluso per un tradimento, una menzogna o anche un comportamento sbagliato. Se anche voi, però, avete paura di rimanerne fregati, non possiamo non elencarvi quei segni zodiacali che sono davvero inaffidabili.

Questi segni sono inaffidabili: fai attenzione, potresti rimanerne scottato

Tra segni poco simpatici e quelli che non perdono occasione di mostrare la loro debolezza, lo Zodiaco è solito descriverci ampiamente alcuni lati caratteriale delle persone. Vi è mai capitato di incontrare uomini o donne che a primo impatto non vi ispirano fiducia e di chiedervi magari di che segno sono? Sembrerebbe, infatti, che le stelle incidano molto su questo aspetto caratteriale di ognuno di noi tanto da renderli facilmente riconoscibili. Fate attenzione a questi segni inaffidabili: se entreranno a far parte della vostra vita, potrebbero farvi davvero del male!

Tra i dodici segni messi a disposizione dello Zodiaco sembrerebbe che ne siano tutti del tutto inaffidabili! Fate attenzione: quando utilizziamo questo aggettivo lo facciamo per descrivere quelle persone che sono soliti mostrarsi in un modo, ma non lo sono affatto, oppure coloro che si lasciano traportare dalla situazione. Bando alle ciance, scopriamoli tutti:

Tra i diversi segni inaffidabili non possiamo fare a meno di citarvi i Gemelli. Anzi, possiamo dire che loro sono gli ‘ultras’ degli inaffidabili. Coloro che sono nati sotto questo segno, infatti, sembrerebbero essere soliti raggirare le persone a loro conoscenti con numerose bugie e poco disposti a mantenere una promessa;

Reggetevi forte: anche il Leone sembrerebbe essere poco affidabile! Seppure sembri un segno che ispira fiducia ed affidabilità, sotto sotto anche lui ha i suoi 'difetti'. Per niente disposto ad aiutare gli altri, questo segno ha una piena concentrazione di sé;

Anche il Sagittario, purtroppo, rientra tra questi! Amano fare nuove amicizie e stare in compagnia di tante persone, ma purtroppo sono un po' i classici tipi che vanno dove tira il vento!

Infine, i Pesci. Anche loro hanno i propri lati positivi, ma non si può affatto dire che sono affidabili.

Vi sareste mai immaginati questi segni nella nostra ‘classifica’?