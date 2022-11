La buona educazione è fondamentale: non farlo mai quando vai a casa di una persona anche se è il tuo migliore amico

Nessuno pretende che seguiamo alla lettera le regole del Galateo nella vita di ogni giorno. Ma non dobbiamo mai dimenticare che la buona educazione e il rispetto non devono mai mancare nel nostro rapporto con gli altri. Non farlo mai quando vai a casa di una persona anche se è il tuo migliore amico.

Di sicuro molti di noi non se ne rendono conto, ma possiamo mettere in seria difficoltà gli altri, anche senza volerlo. Se vi è mai capitato di trovarvi in questa situazione allora fate attenzione: dalla prossima volta di sicuro non sbaglierete.

Se vai a casa di una persona non farlo mai: anche se è il tuo migliore amico

Quale che sia il rapporto che ci lega a chi ci ha rivolto l’invito, non dobbiamo certo dimenticare che restiamo “estranei” a quel determinato assetto domestico. Questo significa che non dobbiamo mai mettere il nostro ospiti nella posizione di sentirsi a disagio o addirittura obbligato a compiere determinati gesti.

Di sicuro nessuno di noi lo fa con cattive intenzioni, questo è chiaro. Spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto, eppure può farci apparire molto maleducati, anche se si tratta di un nostro caro amico. Non riuscite a capire di che stiamo parlando? Non temete, lo spiegheremo con chiarezza nelle prossime righe.

Dunque, se qualcuno ci invita a casa, a meno che non sia stato specificato, non dobbiamo dimenticare di congedarci prima dell’orario di pranzo o cena. Dato che ogni casa ha le sue regole, sta a noi intuire quando è il momento. Magari i padroni di casa hanno iniziato a tirar fuori il cibo dal frigo o a guardare spesso l’orologio.

Trattenersi più a lungo di quanto necessario, soprattutto se non ci viene espressamente chiesto, ci fa apparire poco rispettosi e maleducati. Immaginate di essere passati da un amico per il caffè nel tardo pomeriggio, dopo una giornata di lavoro. Due chiacchiere e una fetta di dolce, poi ovviamente il nostro ospite avrà voglia di una bella doccia rilassante, di cenare e riposare, godersi qualche istante di tranquillità a fine giornata.

Se noi non accenniamo ad andarcene non gli daremo la possibilità di mettere in pratica i suoi progetti. Peggio ancora è un’altra situazione che si potrebbe verificare. Magari la cena o il pranzo sono già pronti e sono stati preparati per un numero preciso di persone. Per questo metteremo il padrone di casa a disagio e lo faremo sentire in imbarazzo poiché non potrà invitarci a restare non avendo previsto che restassimo così a lungo. Ora che ve lo abbiamo fatto notare, di sicuro anche voi non commetterete più questo errore!