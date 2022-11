Cosa regalare ai testimoni di nozze e quanto si deve spendere per il loro regalo; tutto quello che c’è da sapere per non sbagliare.

Una scelta importante, alla quale si inizia a pensare poco dopo aver deciso di convolare a nozze. Si, parliamo proprio dei testimoni, le persone speciali che desideriamo avere al nostro fianco sull’altare, nel giorno più importante della nostra vita. Spesso si tratta di familiari o amici storici, ma anche una persona entrata da poco nella nostra vita può ‘meritare’ di interpretare questo magico ruolo. Anche a proposito di questo, però, come in tutto ciò che riguarda un matrimonio, c’è da spendere un bel po’ di soldini!

Ai tuoi testimoni di nozze, infatti, non andrà la semplice bomboniera, quella che hai scelto per omaggiare i tuoi invitati. Per loro dovrai pensare ad un altro regalo, un dono davvero speciale, anche perché, senza di loro, le tue nozze non sarebbero neanche valide! Un valore legale, oltre che affettivo, quello del testimone, che si ritrova ad avere un incarico estremamente importante nel giorno del tuo sì. Come ringraziarlo attraverso il regalo? Ecco alcune idee per non sbagliare e non rischiare di fare brutta figura.

Testimoni nozze, cosa regalare e quanto spendere per loro: idee e consigli

Sei alla ricerca del giusto regalo per i tuoi testimoni di nozze ma i dubbi ti assalgono: cosa scegliere per risultare originale e non sbagliare? La tradizione vuole che i testimoni siano omaggiati con un dono che “resti nel tempo”. Pertanto, è sempre consigliabile optare per un gioiello, un orologio o, comunque, un oggetto prezioso che possono conservare a lungo. Al giorno di oggi, però, non tutti amano seguire le tradizioni e optano sempre più spesso per scelte originali e pratiche, spesso personalizzate a seconda dei gusti e le passioni del testimone.

Un esempio? Se i testimoni formano una coppia, un’idea carina e sicuramente apprezzata potrebbe essere un cofanetto regalo per un viaggio o un weekend fuori porta. I vostri testimoni potranno decidere dove e quando andare, prediligendo un’esperienza in una spa o soggiorni in hotel e ristoranti di lusso. Ancora, conoscendo i gusti dei vostri amici/ parenti, potrete renderli super felici acquistando un biglietto per un concerto a cui ha sempre desiderato partecipare o l’ultimo modello del cellulare dei suoi sogni, una vera gioia per gli appassionati di tecnologia. Ma quanto è giusto spendere per il regalo ai testimoni?

Non esiste una risposta poiché non c’è una regola precisa. Il tuo testimone di nozze ti conosce più di tutti, è al corrente delle tue disponibilità economiche e non avrà assolutamente da dire sul prezzo del regalo. Lo apprezzerà perché è fatto col cuore e per lui il dono più grande è essere al tuo fianco in quel giorno.