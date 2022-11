Un racconto che ha suscitato immensa commozione, un dramma, un dolore tremendo quello narrato dalla celebre showgirl

La celebre e amatissima showgirl si è raccontata a “Verissimo”, parlando della sua lunga e fortunata carriera costellata di soddisfazioni, successi e ricordi indelebili. Ma ha anche svelato un retroscena davvero forte che ha suscitata tanta commozione. Il dolore tremendo per l’aborto: la showgirl racconta il suo dramma.

Si tratta di un volto amatissimo del panorama dello spettacolo, di una donna straordinaria che ha fatto del talento e del sorriso la sua forza e la sua caratteristica principale. Eppure, i momenti difficili, drammatici, non sono mancati, come lei stessa ha rivelato raccontando un episodio molto doloroso che, insieme al compagno, ha dovuto affrontare: un aborto. Una narrazione che ha toccato il cuore del pubblico e della conduttrice, come giusto che fosse.

La showgirl racconta il suo dramma: il dolore tremendo per l’aborto

A raccontarlo è stata la bellissima Alessia Mancini, classe 1978, talentuosa showgirl, ma anche attrice e conduttrice. Una carriera, la sua, costellata di programmi di successo, dove si è distinta sia nelle vesti di valletta che in quelli di padrona di casa. Il suo fascino in grado di bucare lo schermo, la sua espressività, l’hanno resa anche apprezzatissima nelle vesti di interprete. Si tratta sicuramente di uno dei volti più amati e seguiti del nostro panorama televisivo.

La splendida showgirl è felicemente sposata con l’altrettanto celebre e apprezzato Flavio Montrucchio e dal loro amore sono nati una bambina, Mya, nel 2008 e un maschietto, Orlando, nel 2015. La coppia, secondo quanto raccontato dalla stessa Alessia Mancini, ama dilettarsi ai fornelli.

A emozionare e commuovere il pubblico di Verissimo, tuttavia, è stato sicuramente in modo particolare il racconto toccante della showgirl riguardo un evento passato drammatico e doloroso.

A Silvia Toffanin, padrona di casa, Alessia Mancini ha raccontato di aver dovuto affrontare un aborto prima della nascita del secondo figlio. “Con Flavio abbiamo superato il dolore di un aborto” ha spiegato. “Per fortuna, ho imparato a guardare sempre avanti e subito dopo è arrivato Orlando” ha aggiunto, riferendosi a piccolo nato nel 2015. La splendida showgirl ha toccato il cuore del pubblico narrando questo momento difficile e drammatico del suo passato, non c’è dubbio. Ha poi aggiunto che l’arrivo del secondogenito è stata, ovviamente, un’immensa gioia per la coppia.