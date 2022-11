Tagliare la cipolla senza piangere: con questi trucchetti non solo si può, ma è anche facilissimo. Guarda un po’ qua!

La cipolla è uno degli ingredienti base di diverse preparazioni della cucina italiana e non solo. Quando, però, andiamo a tagliarla inspiegabilmente cominciamo a piangere.

Da che cosa è dovuto questo fenomeno? E soprattutto come è possibile evitarlo? Se sei curioso di saperne subito di più continua a leggere il nostro articolo e non te ne pentirai. Nei prossimi paragrafi, infatti, non solo scoprirai che questa impresa è possibile, ma che è anche facilissimo. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi, incredibile!

Quali sono le cause

Di sicuro anche tu ti sarai accorto che tagliando la cipolla i nostri occhi cominciamo immediatamente a lacrimare. Ma quali sono le cause all’origine del fenomeno? Non tutti lo sanno, ma le cipolle assorbono zolfo e questo, successivamente, genera una sostanza che viene a sua volta rilasciata quando la cipolla è affettata, irritando di conseguenza gli occhi.

Le lacrime sono, quindi, da ritenersi una forma di difesa che il nostro corpo adotta per proteggersi da questa sostanza estranea e pruriginosa. Ecco perché quanto tagliamo le cipolle dovremmo sempre stare attenti a mantenerle a debita distanza e a non toccare gli occhi con le mani sporche.

Come tagliare la cipolla senza piangere

Una volta scoperto perché tagliare la cipolla genera in noi un’eccessiva lacrimazione, vediamo ora in che modo è possibile evitarlo attraverso una serie di piccoli, ma efficaci trucchetti. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: davvero incredibile! Ecco che cosa devi fare:

masticare un pezzo di pane: questo sistema aumenta la salivazione che impedisce a sua volta la lacrimazione;

questo sistema aumenta la salivazione che impedisce a sua volta la lacrimazione; usare un coltello affilato freddo: metti il coletto in freezer per 10 minuti e poi procedi con il taglio. Così facendo, impedirai il rilascio degli enzimi che generano le lacrime;

metti il coletto in freezer per 10 minuti e poi procedi con il taglio. Così facendo, impedirai il rilascio degli enzimi che generano le lacrime; mettere la cipolla in freezer: come nel caso precedente, mettendo la cipolla in freezer prima di affettarla le basse temperature bloccheranno la lacrimazione;

come nel caso precedente, mettendo la cipolla in freezer prima di affettarla le basse temperature bloccheranno la lacrimazione; lasciare la cipolla in ammollo nell’acqua bollente: anche questo shock termico blocca gli enzimi che fanno lacrimare gli occhi;

mescolare acqua e aceto: immergi la cipolla in una soluzione di acqua e aceto. Questo trucchetto la renderà anche più digeribile;

immergi la cipolla in una soluzione di acqua e aceto. Questo trucchetto la renderà anche più digeribile; sfruttare il vapore: metti sul fuoco un pentolino d’acqua e poi lascialo vicino al tagliere con la cipolla. Il vapore eviterà di farti piangere;

metti sul fuoco un pentolino d’acqua e poi lascialo vicino al tagliere con la cipolla. Il vapore eviterà di farti piangere; sfregare un limone sul tagliere: sfrega mezzo limone sulla superficie del tagliere e poi affetta la cipolla. Questo ingrediente neutralizzerà gli effetti della cipolla;

sfrega mezzo limone sulla superficie del tagliere e poi affetta la cipolla. Questo ingrediente neutralizzerà gli effetti della cipolla; usare la cappa: affetta la cipolla con la cappa accesa. La giusta areazione risolverà ogni problema;

affetta la cipolla con la cappa accesa. La giusta areazione risolverà ogni problema; indossare gli occhiali: potrà sembrare banale, ma avere una protezione tra gli occhi e la cipolla può essere di grande aiuto.

Facile, non è vero?