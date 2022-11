I trucchi per avere una casa calda senza spendere un centesimo: tutto quello che ti serve ce l’hai già!

I trucchi per avere una casa calda senza spendere nemmeno un centesimo: tutto quello che ti serve ce l’hai già a portata di mano!

Siamo ormai in autunno inoltrato e già da diverse settimane le temperature sono andate incontro ad una drastica discesa.

A tal proposito, nonostante le numerosi limitazioni sull’uso dei riscaldamenti a causa dell’aumento del costo del gas, alcuni di noi non hanno saputo rinunciare a qualche grado in più sul termostato. Questo, però, come sabbiamo bene, avrà una serie di ripercussioni in bolletta.

Ma niente paura, perché quest’oggi vogliamo svelarti dei trucchi utilissimi per avere una casa calda senza spendere un centesimo. Forse non ci avevi mai pensato prima, ma tutto quello che ti serve ce l’hai già a portata di mano. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi. Chi l’avrebbe mai detto?

I trucchi per avere una casa calda senza spendere un centesimo

Per avere una casa bella calda ed accogliente non serve per forza accendere il riscaldamento o attaccare la stufa. Alle volte, basta adottare qualche semplice, ma efficace accorgimento ed il gioco è fatto. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: nei prossimi paragrafi, infatti, ti mostreremo alcuni utili trucchetti per non spendere ingenti somme di denaro in bolletta, ma avere al tempo stesso delle temperature miti all’interno del tuo appartamento.

Sei pronto a saperne subito di più? Vedrai, non dovrai spendere nemmeno un centesimo perché tutto quello che ti serve ce l’hai già in casa.

Tutto quello che ti serve ce l’hai già

Se vuoi avere una casa bella calda senza spendere troppi soldi, puoi tranquillamente ricorrere a questi semplici, ma efficaci trucchetti. Sei pronto a partire? Tutto quello che ti serve ce l’hai già a portata di mano. Innanzitutto, precisiamo che molto spesso il problema in casa è la presenza di spifferi. Ecco perché un buon sistema per mantenere una temperatura gradevole nel proprio appartamento è quello di servirsi di appositi paraspifferi. Ma attenzione, perché non devi per forza acquistarli, in quanto puoi realizzarli con le tue mani utilizzando ciò che hai già in casa. Ecco che cosa puoi usare a questo scopo:

collant vecchi: tutti noi in casa ne abbiamo almeno un paio. Basta, quindi, tagliarli in due separando le gambe e riempire ciascuna di queste con delle striscioline di stoffa, ricavate magari da altri vecchi indumenti. Non ti resterà che chiudere il salsicciotto con ago e filo o con un semplice nodo ed avrai i tuoi paraspifferi fai da te pronti da utilizzare;

riempi i calzini con la stoffa e chiudi l’estremità ed il gioco è fatto; vecchio piumone: questa soluzione è ancora più semplice perché il piumone è già imbottito. Quindi, dovrai soltanto ripiegarlo su se stesso e cucirlo così da ottenere un salsicciotto.

Facile, non è vero? Ma soprattutto non ti costa nulla!