Mai più polpo duro e gommoso: non tutti conoscono questo sistema segreto per farlo tenerissimo. Segui i nostri consigli e vedrai che bontà!

Se si pensa al menu delle feste è impossibile non nominare l’insalata di polpo. Un grande classico del cenone di Natale e non solo!

Ad ogni modo, a prescindere dall’occasione e dalla ricetta, il polpo non è assolutamente un piatto facile da cucinare. Questo perché spesso e volentieri il risultato finale appare duro e gommoso. Ma niente paura, perché quest’oggi vogliamo proprio svelarti un sistema segreto per ottenere una pietanza davvero tenerissima. Non dovrai fare altro che seguire alla lettera i nostri consigli e vedrai che bontà! Ma ora bando alle ciance e cominciamo.

Mai più polpo duro e gommoso

Come abbiamo detto poco fa, cucinare il polpo è tutt’altro che facile. Ciò non dipende di per sé dalla ricetta scelta, ma dalla tecnica di cottura. Ecco perché quest’oggi andremo a svelare un sistema segreto per preparare questo ingrediente alla perfezione.

Se farai come stiamo per dirti riuscirai a portare in tavola un piatto tenerissimo e super saporito. Provare per credere! Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo! Per prima cosa, però, procurati tutto l’occorrente:

1 polpo;

1 costa di sedano;

sale grosso.

Il sistema segreto per farlo tenerissimo

Una volta che ti sarai procurato questi pochi ingredienti, potrai metterti subito ai fornelli per cucinare il polpo più buono e tenero di sempre! Dimenticati quindi dell’effetto molliccio e gommoso e fai come ti dico. Lava per bene il pesce e successivamente metti sul fuoco una pentola con dentro acqua, sale e una costa di sedano. Raggiunto il punto di bollore, prendi il polpo dalla testa ed immergi i tentacoli nell’acqua per 4 o 5 volte, in modo che questi si arriccino ben bene.

A questo punto, non dovrai fare altro che lasciare tutto in pentola per circa mezz’ora ed il tuo polpo verrà tenerissimo. Ciò dipende sostanzialmente dallo shock termico causato immergendo i tentacoli nell’acqua bollente. È questo, infatti, il primo passo per cuocere questo ingrediente alla perfezione ed evitare, quindi, che diventi duro e gommoso.

Ma non è tutto. Trascorsi 20 minuti di cottura, tira fuori il polpo ed infilzalo con i rebbi di una forchetta per verificarne la consistenza. Se la carne sarà bella morbida potrai già toglierlo dal fuoco. Altrimenti prosegui con altri 10 minuti di cottura. Così facendo, ti risparmierai la brutta sorpresa di rovinare tutto il tuo lavoro. Infine, quando sarà pronto, lascia raffreddare il polpo immerso nella sua acqua di cottura. Con questo tocco finale il risultato sarà garantito al cento per cento. Provare per credere!