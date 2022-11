Il congelatore è fondamentale e utilissimo: se userai questo ingrediente che hai in dispensa lo potrai sbrinare senza fatica

Riuscite a immaginare di farne a meno? Come faremmo a conservare a lungo i nostri ingredienti? Il freezer è fondamentale in casa e ci assicura di evitare inutili sprechi di cibo dannosi per l’ambiente e per il nostro portafogli. Certo, necessita di cura e manutenzione, come tutti gli altri del resto. Non dovrai faticare: con questo ingrediente che hai in dispensa sbrinare il congelatore sarà una passeggiata.

Se anche tu sei stufo di faticare e sudare, devi assolutamente provare questo trucco della nonna. Vedrai eliminare il ghiaccio diventerà una passeggiata e ci impiegherai la metà del tempo. Sei pronto a metterti al lavoro? Andiamo allora, che stiamo aspettando?

Sbrinare il congelatore diventa una passeggiata con questo ingrediente che hai in dispensa

Sicuramente anche voi di metodi ne avete provati tanti, eppure il risultato è sempre lo stesso. Una gran faticata e tanta stanchezza per riuscire a eliminare tutto il ghiaccio che si accumula nel nostro congelatore.

Certo, noi non possiamo promettervi che non dovrete muovere un dito, nessuno di noi ha la bacchetta magica che risolve tutti i problemi nel giro di un istante. Possiamo però suggerirvi un trucchetto che renderà molto più semplice questo lavoro in modo che non siate costretti a impiegarci ore. Andiamo a scoprire nelle prossime righe quale ingrediente che teniamo in dispensa verrà in nostro soccorso.

Ovviamente questo metodo si applica in base al concetto “prevenire è meglio che curare”. Nel senso che dovremo usarlo una volta che il nostro congelatore sarà sbrinato e pulito. In questo modo, quando ci ritroveremo a distanza di un mese o di un tot di tempo a ripetere l’operazione sarà tutto decisamente meno faticoso.

Cosa ci occorre? Del comune olio d’oliva. Sì, avete letto bene e no, non siamo impazziti. Quello che dobbiamo fare è, dopo aver sbrinato, lavato e asciugato con cura il congelatore, usarlo per oleare il fondo, i lati e la parte superiore. Ovviamente non dobbiamo inzuppare il freezer, serviamoci di un fazzoletto unto e passiamo con delicatezza all’interno.

Ora rimettiamo a posto cassetti e cibo e il gioco è fatto. L’olio, infatti, farà in modo che il ghiaccio formatosi, seppur avrà attecchito sul fondo e sulle superfici, verrà via senza alcuno sforzo al momento di sbrinare il congelatore. Scivolerà via, magari in un blocco unico e ci eviterà di aspettare che si sciolga e dover poi raccogliere acqua dal pavimento. Semplicissimo, no? Fate una prova e avrete modo di constatare voi stessi l’efficacia di questo trucco, di sicuro da questo momento in poi diventerà una passeggiata aver cura di questo elettrodomestico tanto essenziale in casa.