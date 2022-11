Per smettere di russare devi fare attenzione a questa pessima abitudine: rimedio semplice e a portata di mano

Per smettere di russare devi fare molta attenzione a questa pessima abitudine: il rimedio semplice e a portata di mano. Guarda un po’ qua.

Russare è un’abitudine davvero molto fastidiosa, sia per chi lo fa che per chi si trova a dormire con qualcuno che ha questo problema.

Alle volte, all’origine del fenomeno può esserci un’eccessiva stanchezza oppure un po’ di raffreddore. In altri casi, invece, il disturbo è cronico e potrebbe essere connesso a cause più profonde. Ma niente paura perché esiste un rimedio semplicissimo per cercare di smettere di russare immediatamente. Scopri subito di che cosa si tratta e non te ne pentirai. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: davvero incredibile!

Per smettere di russare devi fare attenzione a questa pessima abitudine

Prima di svelare qual è il sistema super efficace per smettere subito di russare occorre indagare in maniera più approfondita quali sono le cause all’origine del problema. In generale, possiamo dire che tale disturbo è spesso connesso ad alcune pessime abitudini. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e lo scoprirai.

Di fatto, russare vuol dire emettere un suono rauco e fastidioso per via di un restringimento delle vie respiratorie durante il sonno. Ciò accade quando queste sono ostruite per diverse ragioni come ad esempio:

presenza di disturbi respiratori;

obesità e sovrappeso;

presenza di polpi nasali, setto nasale deviato, adenoidi o semplicemente naso chiuso;

posizione scorretta durante il sonno;

influenza e raffreddore;

allergie;

uso di farmaci che provocano sonnolenza;

carenza di sonno.

Ma non finisce qua. Infatti, ci sono almeno due pessime abitudini che faresti bene ad eliminare fin da subito se vuoi smettere di russare: il fumo e il consumo di alcol. Lo sapevi?

Rimedio semplice e a portata di mano

Una volta compreso quali sono le principali cause che ci inducono a russare mentre dormiamo, andiamo a capire che cosa si può fare per risolvere il problema. Innanzitutto, qualora le cause siano connesse al fumo di sigaretta o all’abuso di alcol, sarebbe opportuno ridurre o, meglio ancora, rinunciare a queste pessime abitudini. Per tamponare, invece, si può ricorrere ad alcuni semplici ma efficaci rimedi fai da te. Vediamone alcuni: