Quando friggi i cattivi odori aleggiano in tutta casa: se metti questo ingrediente nell’olio ancora freddo hai risolto, infallibile!

Quando friggi i cattivi odori si diffondono in casa ma ti basterà mettere questo ingrediente nell’olio ancora freddo ed hai risolto

I cibi fritti sono una goduria per il palato, inutile nasconderlo. Tuttavia, nascondono delle insidie. Non parliamo solo di grassi e trigliceridi ma parliamo anche di quell’odioso cattivo odore che si sprigiona in casa ogni volta che ci dedichiamo a portare in tavola qualcosa di fritto. Che si tratti di pizzette, pesce, patate e chi più ne ha più ne metta. Ecco che l’odore di fritto comincia ad aleggiare in tutta casa. E che fatica liberarcene!

Siamo costretti ad aprire porte e finestre per fare in modo che il cattivo odore sparisca, tuttavia non sempre riusciamo nel nostro intento. E quel cattivo odore ristagna negli ambienti di casa impregnando anche i tessuti, per non parlare dei nostri capelli. Insomma, friggere è un vero incubo. Ma se vi dicessi che c’è un rimedio che possiamo mettere in pratica per risolvere il problema una volta per tutte? No, non necessariamente dovremo lasciare balconi e finestre aperte per ore. Con questo semplice trucco risolveremo in un istante: il segreto è questo ingrediente! Basterà aggiungerlo all’olio in padella quando questo è ancora freddo et voilà, il problema sarà risolto! Scopriamo subito il nostro migliore alleato!

Lo aggiungi nell’olio freddo e i cattivi odori di fritto saranno solo un lontanissimo ricordo!

Se anche tu vuoi finalmente dire addio ai cattivi odori che si sprigionano in casa durante la cottura dei cibi fritti allora devi sapere che esiste un trucco formidabile da mettere in pratica. Un rimedio super economico che ci permette di mettere in salvo gli ambienti di casa da quel puzzo che aleggia in tutti gli ambienti fino ad impregnare qualsiasi cosa. Prima di arrivare a ciò però, quello che possiamo fare è mettere all’interno dell’olio ancora freddo questo ingrediente che tutti abbiamo in casa. In quattro e quattr’otto avremo così risolto il nostro problema. Ma di quale ingrediente stiamo parlando?

E’ il limone il nostro alleato in cucina. Un ingrediente molto utilizzato sia in cucina sia lontano dai fornelli e che funge da rimedio efficiente per sgrassare e deodorare. In un nostro precedente articolo vi abbiamo mostrato come preparare uno sgrassatore naturale proprio con l’utilizzo di questo ingrediente. In questo caso lo utilizzeremo per fare in modo che la puzza di frittura non si sprigioni durante la cottura dei nostri cibi. A questo proposito quello che dobbiamo fare è quindi immergere una fetta di limone all’interno dell’olio che abbiamo riposto nel tegame, questo deve essere ancora rigorosamente freddo. Dopodiché, solamente a quel punto potremo procedere con l’accendere la fiamma ed attendere che l’olio giunga a temperatura per iniziare a friggere.

Così facendo, aromatizzeremo i nostri fritti e faremo anche in modo che i cattivi odori non si liberino in tutta la cucina o peggio in tutta casa. Et voilà, problema risolto!