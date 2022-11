Detergente fai da te con il succo di limone: il risultato è assicurato se lo strofini sopra

Detergente fai da te con il succo di limone: se lo strofini sopra a questi oggetti avrai un risultato assicurato.

Le pulizie in casa occupano sempre molto del nostro tempo. Spesso non c’è e ci ritagliamo piccoli spazi per farle, questo per non lasciare gli ambienti dove viviamo nello sporco. Quando ci mettiamo all’opera usiamo una serie di detersivi che compriamo al supermercato. In commercio ce ne sono tantissimi, basta scegliere quello giusto e la fragranza che si preferisce.

In alternativa ai detersivi ci sono metodi fai da te che si possono mettere in pratica o è possibile, lo saprete, creare dei detergenti con gli ingredienti che ci ritroviamo. Ce ne sono veramente molti da scoprire: per esempio, il vostro bagno emana sempre cattivi odori? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Dovete semplicemente versare nel wc un bicchiere di collutorio lasciandolo agire per tutta la notte, se potete. Al mattino tirate lo scarico e vedrete che nell’aria sentirete una bella freschezza. Se lo versate durante il giorno, aspettate qualche ora prima di scaricare.

Questo è uno dei tanti metodi che potete mettere in pratica in sostituzione ai detersivi ma ce ne sono molti altri anche utilissimi ed efficaci. E’ possibile anche creare un detergente fai da te con il succo di limone: dopo aver fatto il miscuglio si strofina sopra la superficie da pulire e il risultato è assicurato. Volete sapere a cosa serve questo detergente fatto in casa? Non ci crederete!

Detergente fai da te con il succo di limone: devi strofinarlo sopra e il risultato ti soddisferà

Con gli ingredienti che abbiamo possiamo creare tantissime pietanze ma possiamo anche formare dei miscugli che ci serviranno per pulire. Ebbene sì, in molti lo sapranno già, messi insieme possono essere utili per igienizzare determinate superfici o gli oggetti, o anche per cancellare una macchia che da tempo non riuscivamo a togliere con i detersivi comprati al negozio.

Tra gli utensili difficili da pulire dato che molte volte non sono lucidi come vorremmo, ci sono quelli in metallo. Avete sempre avuto difficoltà nel disinfettarli e non sono mai splendenti? Ecco, anche in questo caso potete creare con le vostre mani un detergente con gli ingredienti che vi trovate in casa. Vi chiederete in che modo, vi spieghiamo ogni cosa nel dettaglio. Quali sono gli ingredienti da prendere?

Avete bisogno del succo di limone, ma soltanto qualche goccia, il sale fino, l’acqua e l’aceto. Mescolate tutto insieme e prendete una spugnetta. La andrete ad immergere nel composto e a strofinarla sugli oggetti in metallo. Subito dopo sciacquate sotto l’acqua e asciugate. Vedrete che avrete il risultato che tanto desideravate: in questo modo non solo avete eliminato l’ossidazione ma questi saranno anche molto lucidi.